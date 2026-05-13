Tjaronn Chery (NEC Nimègue), Mika Godts (Ajax), Ismael Saibari (PSV), Jacob Trenskow (sc Heerenveen) et Joey Veerman (PSV) figurent parmi les cinq nominés pour le titre de « Joueur de l’année de l’Eredivisie », décerné par la VriendenLoterij.

L’annonce a été faite mercredi par l’organisateur du championnat néerlandais de football masculin professionnel.

Le nom du lauréat sera révélé le lundi 25 mai lors des Eredivisie Awards, une cérémonie retransmise en direct sur ESPN à partir de 20h30.

Outre Saibari, Godts et Veerman, deux outsiders figurent donc parmi les prétendants. À 37 ans, Chery a marqué 10 buts et délivré 6 passes décisives en 32 matchs de championnat, contribuant à la saison historique du NEC.

Peu médiatisé, Trenskow, 25 ans, affiche pourtant des statistiques impressionnantes : 12 buts et 5 passes décisives en 32 journées avec Heerenveen.

Le champion national PSV aligne deux éléments de poids : Veerman (27 ans) et Saibari (25 ans), dont les adieux au Philips Stadion semblent proches.

Quant à Godts, 20 ans, son avenir à l’Ajax reste à confirmer. Ses 17 buts et 12 passes décisives en Eredivisie ont de fortes chances d’attirer l’attention des grands clubs européens.