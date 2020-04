Sagna : "Lacazette se sacrifie pour ses coéquipiers à Arsenal"

L'attaquant des Gunners a été critiqué cette saison après avoir marqué seulement neuf fois toutes compétitions confondues.

Bacary Sagna a apporté son soutien à Alexandre Lacazette, décrivant le leader d' comme "incroyable". Alexandre Lacazette - qui a été nommé joueur de l'année d'Arsenal pour la saison 2018/19 - a fait l'objet de nombreuses critiques au cours de la campagne en cours après avoir trouvé le chemin des filets seulement neuf fois. Une série de neuf matchs sans but entre décembre et février a vu sa place dans le onze de départ être menacée.

Malgré trois buts en quatre matches avant la suspension forcée en raison de la pandémie de Coronavirus, Alexandre Lacazette s'est retrouvé sur le banc d'Arsenal lors des trois derniers matches de . Pourtant, malgré le fait qu'Eddie Nketiah lui était préféré, Lacazette a encore reçu de nombreux éloges de son entraîneur, Mikel Arteta, en particulier après qu'il soit sorti du banc pour marquer le vainqueur lors du match retard contre .

Arteta avait alors déclaré: "Je l'ai vu tout de suite au moment où je parlais avec lui, lui donnant des instructions sur la ligne de touche, il était alerte, concentré et je pouvais voir dans son visage qu'il était vraiment déterminé à rentrer en jeu et à marquer le but comme il l'a fait". Bacary Sagna, qui a passé sept ans avec les Gunners entre 2007 et 2014, a également exprimé son soutien à son compatriote.

"Lacazette est vital", a déclaré Sagna. "C'est le type de joueur qui donne tout pour l'équipe. Bien sûr, vous voyez toujours celui qui marque les buts, comme Aubameyang - qui est une machine à marquer des buts - mais la quantité de travail que Laca met est incroyable. La façon dont il garde le ballon, la façon dont il se bat pour le ballon, la façon dont il appuie sur la défense. C'est un travail invisible que tout le monde ne verra pas. Mais pour le système d'Arsenal et la façon dont ils veulent jouer, il est incroyable".

"Il défend le ballon pour mes autres"

La critique qui a frappé Lacazette ces derniers mois a été centrée sur son manque de buts, d'autant plus que le meilleur buteur, Pierre-Emerick Aubameyang, a joué sur l'aile gauche pour permettre au Français de jouer en pointe. À l'extérieur, Alexandre Lacazette a maintenant passé une année civile complète sans trouver le chemin du but en Premier League, avec son dernier but en championnat loin de l'Emirates Stadium lors de la victoire 2-1 à en février 2019.

Cependant, Sagna est catégorique: l'ancien Lyonnais ne doit pas être jugé uniquement sur le nombre de fois où il marque : "Il peut marquer de nombreux buts, devant le but il est clinique", a déclaré l'ancien défenseur des Gunners. "Mais la plupart du temps, il tourne le dos au but. Lorsqu'il reçoit le ballon, il essaie de protéger et de défendre le ballon pour les autres joueurs. Il se sacrifie pour ses coéquipiers et c'est pourquoi, pour moi, il est vital pour le système Arsenal".

"Il court beaucoup. Vous savez à quel point il est fatiguant de courir tout le temps et de presser à la pointe de l'attaque ? C'est très fatiguant, les gens ne réalisent pas à quel point c'est difficile. En plus de cela, oui, vous devez marquer des buts. Les gens demanderont de marquer des buts parce que nous ne nous souvenons que des buteurs, mais il fait beaucoup", a conclu Bacary Sagna.