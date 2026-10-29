Safonov, des mains sûres ! Enrique salue le courage du gardien russe, qui a donné tort à ses détracteurs

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L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a salué la capacité du gardien Matvey Safonov à s’adapter brillamment aux exigences élevées du football de haut niveau. Enrique a souligné le courage de l’international russe et son rôle clé dans l’amorce des actions offensives de l’équipe.

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Safonov s’affirme comme titulaire dans les buts

Le gardien russe Matvey Safonov continue de s’imposer comme le premier choix du Paris Saint-Germain dans les buts sous les ordres de Luis Enrique. Arrivé du FC Krasnodar pour 20 millions d’euros en juin 2024, Safonov a remporté deux Ligues des champions consécutives, en 2025 et 2026.

La régularité de ses performances lui a valu une nomination au Trophée Yachine 2026.

Safonov a gardé sa cage inviolée lors de la récente victoire 2-0 du PSG contre Lyon au Parc des Princes.

Enrique salue le courage du gardien et son adaptation au football moderne

S’exprimant avant le match de Ligue 1 de vendredi contre Le Havre, Enrique s’est dit pleinement satisfait de la progression de Safonov. « C’est simple : à son arrivée, il devait relever le défi de bien jouer dans un club de l’élite. Il a tout fait comme il fallait », a déclaré Enrique.

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« Il correspond parfaitement à ce que nous recherchons et au football moderne. »

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« Il joue un rôle clé dans notre façon de défendre et dans sa manière de construire le jeu. Nous sommes très satisfaits de lui ; il cherche toujours à progresser et il est très courageux », a ajouté l’entraîneur espagnol.

Sa relance et ses sorties correspondent au système d’Enrique

La volonté de Safonov de relancer depuis l’arrière répond parfaitement aux exigences tactiques d’Enrique, qui privilégie une forte possession et une construction maîtrisée du jeu.

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Le gardien de 27 ans a été salué pour son sang-froid sous pression face au pressing agressif de ses adversaires.

Sa communication avec sa défense a contribué à stabiliser l’arrière-garde du PSG lors de ses récentes victoires.

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Le gardien russe prêt pour le défi du Havre

Safonov devrait conserver sa place dans les buts lorsque le PSG se rendra au Stade Oceane pour affronter Le Havre vendredi soir.

Alors que le PSG cherche à accroître son avance en championnat, Safonov espère garder de nouveau sa cage inviolée.

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Le gardien russe poursuit sa progression rapide au plus haut niveau.