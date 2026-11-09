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La France a dû revoir ses plans défensifs pour ses derniers matches de qualification en Ligue des nations après la blessure de Pierre Kalulu. Le défenseur de la Juventus a officiellement déclaré forfait pour le rassemblement, ce qui ouvre la voie à un jeune talent de Bundesliga pour se faire remarquer.

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Un défenseur de la Juventus forfait sur blessure

La France voit ses options défensives sérieusement réduites après le forfait de Kalulu. Le joueur de la Juventus a dû quitter le groupe lundi à la suite d’une blessure contractée lors d’un récent match de Serie A. L’ancien joueur de l’AC Milan devait jouer un rôle important pendant cette trêve internationale, mais il restera finalement en Italie pour se consacrer à sa rééducation.

Le problème est apparu après un match de championnat dimanche, à l’issue duquel le défenseur polyvalent a signalé une importante gêne physique. Le club a confirmé la blessure de Kalulu dans un communiqué : « À la fin du match contre la Fiorentina, Pierre Kalulu a signalé une gêne musculaire à la cuisse gauche et a passé des examens ce matin. Les examens réalisés au J|medical ont révélé une lésion de faible grade du biceps fémoral gauche. Le joueur a commencé à recevoir des soins, en concertation avec le staff de l’équipe de France, qui a acté son forfait. »

Kumbedi quitte les Espoirs pour rejoindre l’équipe de France

Pour pallier l’absence de Kalulu, le sélectionneur de la France, Zinedine Zidane, s’est tourné vers les jeunes. Sael Kumbedi, défenseur du VfL Wolfsburg très apprécié, a été appelé de l’équipe de France des moins de 21 ans vers l’équipe première. Cette promotion marque une étape majeure pour le jeune latéral, dont les performances en Allemagne impressionnent malgré la situation actuelle de son club dans sa division.

Kumbedi devait initialement rejoindre les Espoirs pour leurs propres rencontres internationales. Mais la place laissée vacante dans le groupe de l’équipe première offre au joueur de 21 ans l’occasion de se mesurer au plus haut niveau international. Le staff estime que sa vitesse et ses qualités techniques en font un candidat idéal pour étoffer la défense à ce moment crucial de la saison.

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Zidane doit revoir ses plans tactiques

La perte de Kalulu oblige Zidane à repenser son approche tactique pour les prochains matches face à deux adversaires compétitifs. Si le joueur de la Juventus peut évoluer à plusieurs postes en défense, Kumbedi apporte une option offensive plus traditionnelle au poste de latéral droit. Reste à savoir combien de temps de jeu le jeune joueur de Wolfsburg obtiendra durant cette trêve internationale à fort enjeu.

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Le groupe étant désormais réuni au CNF Clairefontaine, les séances d’entraînement viseront à intégrer le nouveau venu au dispositif défensif. Le staff français surveillera de près l’état physique de l’ensemble de l’effectif afin d’éviter d’autres blessures avant le départ pour Milan.

Deux matches cruciaux en Ligue des nations

La France prépare ses deux derniers matches de la phase de qualification de la Ligue des nations de l’UEFA, dont l’enjeu reste important. Le premier test aura lieu le jeudi 12 novembre, lorsque les Bleus se rendront au célèbre stade Giuseppe-Meazza de Milan. Un choc face à l’Italie les attend, qui mettra à rude épreuve une défense remaniée et Kumbedi, tout juste appelé.

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Après ce déplacement à Milan, l’équipe rentrera en France pour son dernier match de groupe. Elle accueillera la Turquie au Stade Atlantique de Bordeaux le dimanche 15 novembre. Ces deux rencontres seront décisives pour déterminer le classement final de la France dans son groupe et son éventuelle qualification pour la phase à élimination directe de la compétition l’année prochaine.