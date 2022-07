Sadio Mané raconte la fois où il a risqué sa vie pour sa sélection

L’attaquant sénégalais Sadio Mané a révélé une anecdote sur la dernière CAN et qui avait provoqué le mécontentement de Liverpool.

Sadio Mané, la recrue phare du Bayern Munich, vient de révéler que Liverpool a essayé de l’empêcher de jouer pour le Sénégal la saison dernière.

Mané a joué contre l'avis de Liverpool

Mané dit qu'il était disposé à signer un contrat pour prendre la responsabilité s'il mourait, en raison de sa détermination à défendre les couleurs du Sénégal après avoir contracté une commotion cérébrale à la Coupe d'Afrique des Nations.

Il a déclaré dans un entretien à Pro Direct Soccer France : " Quand je me suis blessé contre le Cap-Vert et que j'ai eu une commotion cérébrale, je n'en ai pas parlé. Liverpool a mis la pression sur la fédération et a écrit une lettre à la Fifa pour dire que j'avais besoin d'au moins cinq jours de repos, ce qui signifiait que je devais manquer les quarts de finale. Le médecin de notre équipe nationale devait également suivre ces règles. Quand ils m'ont dit ça, j'ai appelé l'entraîneur et je lui ai dit : "Le médecin ne veut pas que je joue mais vous devez me mettre dans le onze de départ".

Il poursuit : "J'ai appelé le président de la fédération et je lui ai dit que nous devions avoir une réunion parce que je dois jouer. J’étais prêt à y laisser ma vie. J'ai dit 'je sais que je ne devrais pas jouer mais faisons un contrat. Ce sera ma responsabilité, je signerai". Si je meurs, ils devront dire que c'est ma faute. Ce n'est la faute de personne. Mais ils ont dit 'Sadio, tu ne peux pas jouer' et j'ai dit 'non, non, c'est hors de question'. »

« C'était vers 1h ou 2h du matin, tout le monde a paniqué et j'ai dit 'Coach, je sais que même vous avez peur. Ecris juste une lettre qui dit que j'ai joué volontairement au cas où je mourrais ou quoi que ce soit d'autre". Tout le monde était tendu », a enchéri le champion d’Afrique.

"Je n'ai pas signé le papier mais ils ont fini par dire 'non, non ce n'est pas possible' mais j'étais prêt à le faire alors le médecin a dit 'Ok, faisons un scanner le matin du jour du match'. Le matin, on a fait le scanner, on l'a envoyé à la Confédération Africaine de Football, ils ont vérifié avec le médecin, il n'y avait rien donc le médecin a dit 'Ok, tu peux jouer' parce que me voir signer un papier serait compliqué pour lui aussi. Dieu merci, tout s'est bien passé".