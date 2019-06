Sadio Mané était "vraiment très proche" de signer à Manchester United avant d'aller à Liverpool

L'attaquant sénégalais était tout proche d'un départ vers Manchester United, mais Jurgen Klopp l'a convaincu de rejoindre les Reds en 2016.

Passé par le et , Sadio Mane s'est révélé lors de son arrivée à il y a trois ans. Mais les choses auraient pu être très différentes pour l'attaquant sénégalais, qui aurait pu signer pour . Si cela semble être compliqué à croire pour les supporters des Reds, c'est pourtant le joueur en personne qui l'a déclaré.

Avant de jouer sa deuxième finale de Ligue des Champions ce samedi contre (21h), le joueur de 27 ans a admis qu'il était sur le point de signer pour Man United après sa dernière saison à Southampton en 2016.

"J'étais vraiment très proche parce que je les ai même rencontrés (les dirigeants de Man United, Ndlr). Je suis venu et j'ai parlé avec le coach de l'époque (Louis Van Gaal). Ils ont fait une offre, mais dans la même semaine, Klopp m'avait appelé.

Il m'a dit : "Je pense que c'est le bon club. Le bon entraîneur pour toi. Et je pense que c'est mieux pour toi d'aller à Liverpool." Pour moi, je pensais aussi que c'était le bon moment. Je lui ai donc dit : "je viens à Liverpool." a déclaré l'international sénégalais au Mirror

"Liverpool était le bon club pour moi"

Au cours d'une saison 2015-16 époustouflante avec Southampton, Mane a attiré l'attention des plus grands clubs de avec des performances remarquables, dont notamment un doublé contre Liverpool et un triplé contre . À l'époque, certains fans des Reds pensaient que Klopp avait signé Mane juste pour que Liverpool ne soit plus obligé de jouer contre lui. Mane a rigolé de cette théorie, mais elle pourrait bien être une vérité.

"A cette époque, en quittant Southampton, j'ai vu beaucoup de clubs, mais je pense que Liverpool était le bon club pour moi. J'ai joué contre Liverpool, contre City, United... j'ai beaucoup marqué contre Liverpool quand j'étais à Southampton, je savais déjà que ce club serait peut-être bientôt le mien !

Le boss (Klopp) était à Liverpool et j'ai toujours marqué contre eux. Je pense qu'il s'est dit : "Il marque toujours contre nous, alors achetons-le!" a t-il expliqué.

Aucune rivalité avec Mohamed Salah

Lorsque Liverpool a connu un début de saison compliqué en 2018-2019, des rumeurs expliquaient que Mane et son partenaire, Mohamed Salah, se seraient pris la tête. Il avait été suggéré qu'il y avait un conflit entre les deux joueurs mais l'attaquant de 27 ans a ri de ces rumeurs, ajoutant que toute rivalité entre eux était totalement amicale.

"Ce genre de chose se produit dans le football. Peu importe si je marque ou non tant que l'équipe marque. Certaines personnes pensent que c'est une rivalité, mais je pense que c'est ce qui rend le football si excitant. Mais ça ne compte vraiment pas pour moi. Honnêtement !" a conclu le co-meilleur buteur de Premier League (22 buts).