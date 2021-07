Sadio Mané annonce du lourd pour Liverpool !

Avec les retours de blessures et une bonne période de repos, Sadio Mané estime que Liverpool est paré pour retrouver les sommets.

Sadio Mane a révélé son enthousiasme après avoir vu Joe Gomez, Joel Matip et Virgil van Dijk reprendre un entraînement complet.

Le trio a raté une grande partie de la saison 2020/21 en raison de blessures et, par conséquent, les champions en titre de la Premier League à l'époque se sont battus pour décrocher une troisième place.

L'international sénégalais, qui a connu de son propre aveu la pire saison de sa carrière, a souligné à quel point il est incroyable d'avoir tous les joueurs disponibles pour la pré-saison avant le début de la Premier League.

"Je ne pense pas seulement à moi, je pense que tout le monde [est ravi de les retrouver]", a déclaré Mane au Liverpool FC.

"En tant que joueur, nous devenons tous comme des fans parce que si vous voyez votre coéquipier reprendre l'entraînement et se remettre en forme, vous dites simplement:" Wow! " Quand je vois Virgil, Joe [Gomez] et Joel [Matip], après chaque séance d'entraînement, je dis : 'Mon ami, comment te sens-tu ?' Parce que je pense qu'avoir tout le monde dans l'équipe est tout simplement incroyable."

"Nous savons ce qu'ils sont capables de faire pour l'équipe et pour nous, la chose la plus importante est l'équipe, donc avoir ces joueurs en forme, à 100%, je pense que vous pouvez toujours voir les sourires des garçons et dire: 'Wow , quelle saison ça va être encore pour nous'."

Le joueur de 29 ans a en outre déclaré qu'il était en forme et prêt pour la nouvelle campagne qui débutera le 14 août.

"Oui, bien sûr je suis en meilleure forme qu'à la même époque l'année dernière", a poursuivi Mane lorsqu'on lui a posé des questions sur la saison dernière.

"Je pense qu'il est toujours important en tant que joueur de faire une pause parce que je peux dire que depuis que je suis arrivé à Liverpool, c'était la première fois que j'avais quatre semaines de vacances ou plus, donc je pense que cela aide parfois beaucoup."

"J'ai pu voir dès le premier jour que tout le monde avait l'air bien, ce qui pour moi était incroyable ! Je ne me plains pas d'avoir une semaine ou deux semaines de vacances, mais je pense que c'est toujours plus utile pour nous d'avoir cette longue période de vacances."

"Pour être honnête, tout le monde et moi-même nous sentons certainement plus prêts. Je dis toujours que la fatigue est là [dans la tête] et il faut évidemment être fort mentalement pour y faire face, mais en même temps, je pense que le repos est le meilleure chose."

"Je pense que maintenant nous nous sommes tous reposés correctement, c'est donc un autre avantage pour nous. Nous cherchons à être prêts pour la saison maintenant."

La saison dernière, Mane a marqué 16 buts mais a été déçu car il estimait qu'il aurait dû en faire plus. Il a maintenant exprimé son optimisme avant la nouvelle campagne.

"Eh bien, je pense comme je l'ai dit au début – et quand je l'ai dit, je le pensais, c'est sûr que c'était une saison difficile. Ce n'était pas ma meilleure saison, je le sais", a-t-il ajouté.

"Comme je l'ai toujours dit, cela peut arriver dans le football mais je pense que ce ne sera pas la même la saison prochaine. Bien sûr, je suis plus prêt, mentalement, physiquement, à tout, donc je pense que ce sera, pour moi-même, une saison passionnante."