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Sacha Boey joue très peu au Bayern Munich. Il devait pourtant se rendre à une rencontre avec un club de supporters en tant qu’invité vedette. Mais le trajet ne s’est pas déroulé comme prévu.

Alors qu’il se rendait dimanche à Wildenau pour rencontrer un club de supporters, son véhicule de fonction est tombé en panne peu après le départ, selon Bild. Un membre du club de supporters est venu récupérer le Français, qui est arrivé au Schützenhaus avec quatre heures de retard.

Boey aurait fait très bonne impression par sa gentillesse. Malgré ce retard considérable, il aurait pris tout le temps nécessaire pour répondre aux questions des supporters et satisfaire leurs demandes d’autographes et de photos. Les personnes présentes l’auraient beaucoup apprécié.

Cela ne devrait toutefois pas changer grand-chose à sa situation sportive. Boey reste candidat à un départ. Malgré un effectif très réduit en raison des nombreuses blessures, les dirigeants du Bayern souhaiteraient probablement le retirer de la masse salariale le plus tôt possible.

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Si un club soumet une offre qui lui convient cet hiver, le club le plus titré d’Allemagne n’hésitera pas à le laisser partir, selon plusieurs médias concordants.

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Pourquoi Boey ne figurait-il pas dans le groupe du Bayern Munich en début de saison ?

Boey n’est toutefois plus totalement à l’écart. Le joueur de 26 ans, arrivé de Galatasaray Istanbul en janvier 2024 contre la somme considérable de 30 millions d’euros, n’a pas été à la hauteur des attentes et devait quitter définitivement le club dès l’été.

C’est pourquoi il s’est même entraîné individuellement pendant un temps, à l’écart de l’équipe. « Sacha est en forme, mais nous avons décidé, en accord avec Vinnie [Kompany] et avec lui, qu’il s’entraînerait individuellement, car des discussions sont en cours », avait déclaré le directeur sportif Christoph Freund début septembre, alors qu’un transfert à Fulham semblait se profiler.

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Ce transfert n’a, comme on le sait, pas eu lieu. Boey est resté au Bayern faute d’autre solution et n’a retrouvé le groupe munichois pour un match qu’à la mi-octobre, après la première longue trêve internationale. Depuis, il a tout de même disputé cinq bouts de match, pour un total de 69 minutes.

« Sacha donne 100 % à l’entraînement. Il s’investit à fond », avait déclaré Max Eberl, membre du directoire chargé du sport, après la première brève apparition de Boey, plutôt inattendue, contre le RB Leipzig . Il avait évoqué la situation « extrêmement difficile » du latéral au Bayern : « Cette fois, il était là. L’entraîneur l’a récompensé pour ses performances à l’entraînement. Et c’est une bonne chose. »

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En près de trois ans à Munich, Boey n’a disputé que 43 matches officiels jusqu’ici, notamment en raison de plusieurs blessures graves, dont une déchirure du ménisque et une déchirure musculaire. Il a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt dans son ancien club, Galatasaray, où il a même été titulaire pendant un temps. Le champion de Turquie n’a toutefois pas levé l’option d’achat, si bien que Boey est resté au Bayern pour le moment.