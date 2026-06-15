Sabri à Mouchy après la défaite 5-0 contre la Suède : « La Coupe du monde ne fait pas de quartier »

Sabri Lamouchi, le sélectionneur de la Tunisie, affichait une mine déconfite après la lourde défaite (5-1) des Aigles de Carthage face à la Suède, tôt ce lundi matin au stade de Monterrey (Mexique), lors de la première journée du groupe 5 des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Les Aigles de Carthage ont commis des erreurs défensives coupables tout au long des deux mi-temps, offrant à la Suède l’occasion de marquer cinq buts, tandis que leur jeu offensif est resté bien trop timide.

« La qualité individuelle a fait la différence, a-t-il déclaré à BeIN Sports. Nous avons commis des erreurs individuelles que les Suédois ont su exploiter pour marquer. »

« Nous sommes revenus au score et avons réduit l’écart juste avant la mi-temps (2-1), puis nous avons bien entamé la seconde période sans pour autant concrétiser notre domination », a-t-il ajouté.

« Nous avons payé cher ces erreurs individuelles. En Coupe du monde, rien ne pardonne », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la préparation des deux prochaines rencontres face au Japon puis aux Pays-Bas, il a répondu : « Il faudra réduire les erreurs et pallier nos lacunes tactiques. Il nous faut une meilleure cohésion entre les trois lignes, et c’est ce qui nous a fait défaut aujourd’hui ; la Suède a été supérieure. »

La Tunisie occupe ainsi la dernière place du groupe avec zéro point, tandis que la Suède prend la tête avec trois unités. Les Pays-Bas et le Japon, qui se sont neutralisés (2-2), pointent respectivement à la deuxième et troisième places avec un point chacun.