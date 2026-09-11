Lors du déplacement pour le duel de Ligue des champions à Naples, que les Londoniens ont finalement remporté 1-0 au Stadio Diego Armando Maradona, des pannes techniques dans des aéroports londoniens ont provoqué l’arrivée tardive de l’équipe en Italie.

Arteta ne se contente pas d’accueillir sereinement ce genre d’imprévus dans le programme de voyage, il les simule même délibérément lui-même. « J’adore ce genre de défis et j’essaie de les provoquer dès la préparation. Quand ils surviennent ensuite en situation réelle, nous les avons déjà vécus et nous sommes prêts », a déclaré l’Espagnol.

Pour lui, il s’agit avant tout de casser les routines et de tester la résilience de l’effectif : « On arrive par exemple très tard au stade, la routine est rompue et soudain les joueurs doivent réagir différemment. Ce genre de choses peut arriver : on rate l’avion, le train a du retard, la circulation est très dense. Je ne veux pas que les joueurs ou le staff paniquent. Ils doivent au contraire s’adapter à la situation. »

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Mikel Arteta a mis en place des obstacles artificiels à Arsenal

Une attitude professionnelle est exigée, même dans des conditions extérieures difficiles : « D’accord, nous restons deux ou trois heures de plus dans l’avion, comment gérons-nous cela ? On peut jouer ensemble, passer du temps ensemble, dormir ou utiliser ce temps autrement. Mais il ne faut surtout pas se plaindre ni s’en servir comme excuse, car cela ne nous apporte absolument rien », a déclaré Arteta.

L’entraîneur n’a épargné aucun effort pendant la préparation de la saison pour ériger des barrières artificielles, comme il l’a révélé : « Nous avons retardé les repas ou le transport, choisi un autre itinéraire, nous avons essayé beaucoup de choses. Nous avons chauffé le vestiaire, rendu les conditions plus difficiles, mis à disposition moins de possibilités pour dormir et ainsi de suite, car nous devons sans cesse nous adapter à des situations différentes. »

L’entraîneur avait déjà suivi une voie comparable par le passé. Avant un match à l’extérieur contre le FC Liverpool, les chants d’Anfield Road retentissaient à l’entraînement depuis des haut-parleurs. Lors d’un dîner en commun, la direction du club a même engagé un pickpocket professionnel qui a subtilisé à l’insu des joueurs des objets de valeur, afin d’aiguiser leur attention.

Comment s’est déroulé le début de saison du FC Arsenal ?

Pour l’Espagnol, l’utilité de ces jeux psychologiques est évidente : « Nous essayons d’anticiper ce genre de choses et de créer les meilleures conditions possibles. Si, le jour du match, il n’y a alors aucun effet de surprise ni facteur de stress, c’est un grand avantage. »

Les résultats sportifs donnent raison à cette approche. Les Gunners affichent une impressionnante précocité de forme en ce début de saison, ont remporté leurs cinq premiers matches officiels et se rendront samedi prochain au Stadium of Light pour y affronter Sunderland.