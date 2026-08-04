L'incertitude persiste quant à l'avenir de Dani Ceballos, après que son retour envisagé au Real Betis est devenu l'un des dossiers de transfert les plus complexes du football espagnol, en l'absence d'un accord définitif malgré l'association du nom du joueur au club andalou depuis son départ du Real Madrid.

Le site El Desmarque rapporte que Ceballos reste attaché à l'idée de revenir au Betis, après avoir refusé d'autres offres, dont celle de l'Ajax Amsterdam. Il a également procédé à un changement au sein de son équipe juridique, préférant attendre une amélioration de la situation financière du club où il a débuté sa carrière.

De son côté, le Betis continue d'étudier la possibilité de récupérer le milieu de terrain espagnol, mais il place actuellement ses priorités dans le recrutement d'un attaquant de pointe, ainsi que dans la finalisation de certaines ventes qui lui offriront une plus grande marge de manœuvre sur le marché des transferts.

Au cœur de ces développements, Ceballos a suscité la polémique via son compte sur « X », après avoir publié une photo de lui tenant un ballon de la Ligue des champions sur la pelouse d'un stade, qu'il a accompagnée d'un seul mot : « bientôt », avec l'émoji d'un sablier faisant référence au moment de l'annonce de quelque chose qui concerne peut-être son avenir.

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Il a été relevé que la présence du ballon de la Ligue des champions sur la photo revêtait une signification particulière, étant donné que le Betis participera à la compétition la saison prochaine, ce que de nombreux supporters du club ont interprété comme un message suggérant un retour imminent du joueur dans les rangs de l'équipe.

Mais la chanson que Ceballos a choisie pour accompagner la photo a ouvert une autre porte à l'interprétation, car elle comportait des paroles disant : « Ne laisse personne te remplir les oreilles de promesses bon marché, pleines de salive et de becs de perroquet », des paroles du chanteur espagnol José Luis Figuereo, connu sous le nom de « El Barrio ». Une partie des supporters du Betis y a vu un signe pouvant avoir un sens différent, suggérant peut-être son éloignement du retour attendu.

Malgré des interprétations contradictoires, le site a affirmé, citant le journaliste Manolo Nieto, que le Betis s'était déjà renseigné auprès des nouveaux représentants de Ceballos sur la situation du joueur, et qu'il avait demandé à son entourage de l'informer avant de conclure tout accord avec un autre club, dans l'attente d'une amélioration de sa situation financière, qui demeure le principal obstacle à la conclusion de l'opération.

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