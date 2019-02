Sabatini : "Le rendement de Pastore à la Roma m'embarasse énormément..."

Entre pépins physiques et méforme, Javier Pastore déçoit depuis son retour en Italie, l'été dernier, à la Roma.

Après 7 ans dans la capitale française, Javier Pastore a quitté le Paris Saint-Germain l'été dernier pour retourner en Italie, le pays où il s'est révélé sur le Vieux Continent, avec l'objectif d'avoir un temps de jeu plus conséquent pour enchaîner les matches et enchanter les observateurs. Joueur clivant par excellence, le milieu offensif argentin est ne cesse d'alimenter les débats. Ses admirateurs, nombreux, louent sa singularité, sa créativité et ses gestes ou buts géniaux, comme ce slalom inoubliable en quart de finale de Ligue des champions contre Chelsea (3-1), il y a 5 ans, au Parc des Princes.

Mais le meneur de jeu compte aussi son lot de détracteurs, qui lui reprochent ses pépins physiques à répétition, une certaine inconstance ou une forme de nonchalance. En Italie, Pastore avait été découvert par le très influent Walter Sabatini, formidable dénicheur de talents bénéficiant d'un solide réseau en Amérique du sud. Le dirigeant avait ramené Pastore à Palerme, où le créateur a ébloui les amoureux du club pour son élégance et ses fulgurances balle au pied.

Parti au Paris Saint-Germain en 2011 pour vivre une aventure longue et intense en France, Javier Pastore espérait donc se refaire une santé dans son premier pays d'adoption. Mais une nouvelle fois, le rendement du subtil maître à jouer fait débat. Malgré quelques coups d'éclat très marquants, comme ses deux buts sur talonnade à la fin de l'été, l'ancienne coqueluche du Parc peine à nouveau à convaincre, et la presse italienne, toujours très intransigeante, a déjà égratigné la recrue estivale de la Roma à plusieurs reprises.

Le bilan chiffré de Pastore - 10 apparitions et 2 buts - est lui aussi décevant même si l'appréciation du jeu du milieu offensif ne peut pas se limiter aux statistiques. Quoiqu'il en soit, Walter Sabatini ne cache pas sa déception, comme il l'a confié dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. "Cela me gêne beaucoup. Le rendement de Pastore m’embarrasse énormément. J’ai eu la chance de le voir jouer à son meilleur niveau. J’ai vu des stades se mettre debout pour lui à l’extérieur comme par exemple à Florence. Cela me peine beaucoup de le voir jouer comme ça. Je le lui ai dit".

Aujourd'hui directeur sportif de la Sampdoria, Sabatini attend une réaction de son protégé. "Il doit faire appel à la fierté argentine pour se relever et revenir à son vrai niveau, pour jouer comme il sait le faire. Il doit faire quelque chose car personne ne peut l’aider. Pastore doit bien jouer pour être apprécié". Ce n'est pas la première fois que l'ancien mentor de Javier Pastore affiche sa déception. Le mois dernier, déjà, le dirigeant avait fait une sortie dans le même ton. "Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont déçu au fil des ans. Un exemple est Pastore, qui à Palerme a joué le genre de football que vous ne pouvez imaginer que dans vos rêves. Puis il est allé au PSG et s’est reposé sur ses lauriers. C’est tellement triste, car il aurait pu réaliser tant de choses".