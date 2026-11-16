Sabatini : « J’ai été séduit par Cardinale. Mais va-t-il vraiment faire comme Berlusconi ?! »

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Sandro Sabatini, journaliste et collaborateur de Calciomercato.com, s’est exprimé sur sa chaîne YouTube au sujet de la nouvelle direction de l’AC Milan par Gerry Cardinale, telle qu’elle ressort de l’entretien publié samedi matin dans La Gazzetta dello Sport : « Cardinale qui joue les Berlusconi. J’ai vu la une de la Gazzetta et, oui, c’est vrai, je me suis encore dit : “Et si ce Cardinale faisait vraiment comme Berlusconi ?” Silvio Berlusconi avait déclaré, il y a de nombreuses années : “Je porterai le Milan au sommet du monde.” Et voilà que Gerry Cardinale répète la même phrase quarante ans plus tard.

Il m’a convaincu, en ce sens qu’avant de me convaincre, de convaincre les gens de la Gazzetta ou tous les supporters du Milan, il est passé aux actes. Le Cardinale des premières années est très différent de celui que l’on voit depuis cet été, depuis qu’il a pris les choses en main. Car il a recruté Gonçalo Ramos, Moreira et Gila, il a dépensé 150 millions, il a constitué un staff entièrement à lui, il a misé gros et il a aussi défendu l’entraîneur. C’est quelqu’un qui dirige avec beaucoup d’autorité et de manière très concrète, par les actes et non par les discours. La seule phrase sur laquelle je me permets d’émettre une réserve, c’est : “Je ne vendrai jamais le Milan.” Dans ce cas, il ne faut jamais dire jamais. »

SABATINI SÉDUIT PAR CARDINALE

Sabatini conclut ainsi : « “Le Milan Sport Entertainment représente les fondations nécessaires pour rendre tout cela possible.” À une autre époque, j’aurais accueilli cet entretien avec beaucoup d’ironie, voire de sarcasme. Aujourd’hui, voir un entrepreneur américain me dire : “Regardez le Milan, le Milan NBA, les médias et le divertissement”, cela me semble être un bond vers l’avenir. Il me semble visionnaire. Gerry m’a séduit. »