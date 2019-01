Sabatini estime que Pastore s'est "reposé sur ses lauriers au PSG"

Le directeur sportif de la Sampdoria Gênes, Walter Sabatini, qui a vu évoluer Pastore à Palerme, a été critique envers l'actuel joueur de l'AS Roma.

Walter Sabatini pense que Javier Pastore aurait pu être une superstar, mais "s’est reposé sur ses lauriers au PSG" et fait de même avec le maillot de la Roma sur les épaules.



Le directeur sportif de la Sampdoria a parlé au micro de Rai 3 pour évoquer sa carrière à Palerme, Rome, l'Inter et maintenant la Sampdoria.



"J'ai eu du mal à vendre certains joueurs de la Roma, mais c'était un problème auquel le club devait faire face", a déclaré Sabatini.



"Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont déçu au fil des ans. Un exemple est Pastore, qui à Palerme a joué le genre de football que vous ne pouvez imaginer que dans vos rêves. Puis il est allé au PSG et s’est reposé sur ses lauriers. C’est tellement triste, car il aurait pu réaliser tant de choses."



Pastore est maintenant de retour en Serie A avec la Roma, mais son impact est dérisoire avec seulement 2 buts inscrits en 10 matches joués en Serie A et des blessures toujours fréquentes.