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L’entraîneur de Sabah, Valdas Dambrauskas, refuse de considérer la venue de Barcelone comme un simple match de gala. Il assure que son équipe peut décrocher un résultat historique en Ligue des champions. Le club azerbaïdjanais se prépare à accueillir les géants catalans dans un stade comble à Bakou, avec la ferme intention de déjouer la hiérarchie européenne.

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Dambrauskas refuse de se laisser impressionner par le Barça

L’arrivée de l’équipe de Hansi Flick en Azerbaïdjan fait les gros titres de la presse locale, mais Dambrauskas se concentre uniquement sur l’enjeu sportif de la rencontre. S’il mesure l’ampleur de la tâche, l’entraîneur lituanien est catégorique : ses joueurs n’entreront pas sur le terrain simplement pour admirer leurs adversaires de classe mondiale. L’ancien entraîneur de Ludogorets estime que l’esprit de la Ligue des champions repose précisément sur ce genre d’affrontements entre David et Goliath.

L’entraîneur a reconnu que la pression de son poste lui pesait souvent, même si ce rendez-vous européen lui apporte une autre forme de motivation. « Parfois, l’anxiété m’empêche de dormir, surtout avant les matches du championnat d’Azerbaïdjan, mais des matches comme celui-ci en Ligue des champions, nous devons tout simplement en profiter », a expliqué Dambrauskas, cité par Sport. Il s’est toutefois empressé de préciser que prendre du plaisir ne signifiait pas manquer d’esprit de compétition : « Notre objectif est de gagner chaque match, quels que soient l’adversaire ou le résultat attendu. »

Un appel aux supporters de Bakou

Conscient de l’importance de jouer à domicile, Dambrauskas a lancé un appel direct aux supporters de Sabah pour qu’ils créent une atmosphère hostile à l’équipe de Hansi Flick. L’entraîneur veut des tribunes pleines à craquer, capables de donner à ses joueurs l’énergie nécessaire pour tenir pendant les quatre-vingt-dix minutes qui s’annoncent éprouvantes face à l’une des équipes les plus techniques au monde.

« C’est un grand match pour les supporters, pour nous, pour les joueurs et pour le staff technique. Nous allons en profiter ensemble, y croire et tout donner », a déclaré l’entraîneur. Il veut croire à la belle histoire de l’outsider, estimant que l’imprévisibilité du football doit donner confiance à son équipe. « Parfois, le football écrit des histoires incroyables, alors nous allons entrer sur le terrain mercredi pour en écrire une », a-t-il proclamé.

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Timo affiche son ambition malgré son statut d’outsider

Cette conviction ne se limite pas au staff technique : le joueur de Sabah Tymoteusz « Timo » Puchacz partage la détermination de son entraîneur. Tout en reconnaissant l’écart de stature considérable entre les deux clubs, le milieu de terrain assure qu’une fois le coup d’envoi donné, les réputations comptent très peu. Il voit dans ce match l’occasion de transformer un rêve d’enfant en réalité professionnelle en se mesurant à Barcelone d’égal à égal.

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Le joueur a confié que la perspective d’affronter Barcelone lui semblait encore quelque peu irréelle, mais qu’il s’efforçait de garder son sang-froid. « C’est même difficile d’y penser. Quand j’en parle à mes amis et à ma famille, le fait que nous allons jouer contre Barcelone me semble encore irréel. C’est comme un rêve. Honnêtement, j’ai vraiment hâte d’être au match. Parce qu’au bout du compte, ce n’est qu’un match de football comme un autre. Je sais que cela paraît peut-être fou, mais je veux battre Barcelone, alors pourquoi pas ? », a déclaré Timo.

À la poursuite d’un miracle en Azerbaïdjan

Le défi tactique sera immense : Sabah devra trouver le moyen de neutraliser l’une des attaques les plus redoutables du football mondial. Dambrauskas devrait probablement miser sur un bloc défensif compact pour contrarier les visiteurs, dans l’espoir de profiter d’un éventuel relâchement barcelonais. Chaque minute passée sur un score de parité renforcera la conviction, dans le stade, qu’un exploit est réellement possible.

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Au bout du compte, ce match représente plus que trois points pour l’équipe qui reçoit : c’est l’occasion de prouver que l’écart se réduit dans le football européen. Si Sabah parvient à rester concentré et à appliquer son plan de jeu, il pourrait bien offrir l’« histoire incroyable » promise par son entraîneur.