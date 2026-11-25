Informations sur l'équipe

Aucune blessure ni suspension n'est signalée pour Sabah à ce stade. Valdas Dambrauskas devrait aligner le onze de départ suivant : Pokatilov, Puchacz, McCarthy, Solvet, Zedadka, Nwachukwu, Simic, Rakhmonaliev, Khaybulaev, Lepinjica et Mbina.

Côté Barcelone, le forfait de Lamine Yamal, touché à la cheville, a été confirmé, mais aucune autre absence ni suspension n'est à déplorer. Le onze probable de Hansi Flick comprend Joan García, Fariñas, Gerard Martín, Cubarsí, Cancelo, Fermín López, Gavi, Pedri, Gordon, Raphinha et Gabriel Jesus. Les informations seront actualisées à l'approche du coup d'envoi.

Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Le FC Barcelone se déplace à Bakou, mercredi, pour affronter le Sabah FK au Baku Olimpiya Stadionu dans le cadre de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le voyage est long, et il intervient à peine trois jours après un match très chargé en émotions au Camp Nou.

Les Catalans ont renversé Villarreal (3-2) dimanche en championnat. Menés de deux buts après sept minutes, ils ont marqué trois fois en une dizaine de minutes après la pause. Hansi Flick a salué la réaction de son groupe, tout en reconnaissant un début de match bien trop approximatif.

La soirée a aussi été marquée par le penalty manqué de Lamine Yamal. Le club a indiqué que l'attaquant, touché à la cheville, ne fera pas le déplacement en Azerbaïdjan. Son absence prive Barcelone de son joueur le plus productif de la saison.

Du côté de Sabah, la phase de ligue est un exercice difficile. L'équipe de Valdas Dambrauskas a perdu 4-1 contre Viking début novembre et occupe la 31e place du classement. Elle a retrouvé un peu de confiance en championnat, avec une large victoire à Sumqayit vendredi dernier.

Barcelone, cinquième, a l'occasion de consolider sa position dans le haut du tableau avant les échéances de décembre. Reste à savoir comment le groupe gérera cette rotation forcée loin de ses bases.

Voici toutes les informations pour suivre la rencontre en direct à la télévision et en streaming.

La forme

Sabah traverse une période irrégulière, avec une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Le club azerbaïdjanais s'est imposé 5-1 à Sumqayit lors de sa dernière sortie, un succès net qui contraste avec sa défaite 4-1 face à Viking en Ligue des champions. Il totalise dix buts marqués et dix encaissés sur cette période, et n'a pas gagné lors de ses quatre rencontres précédentes.

Barcelone affiche une dynamique bien plus solide avec quatre victoires et une défaite. Les Catalans viennent de battre Villarreal 3-2 après avoir été menés 2-0, et ont auparavant écrasé Alavés 6-1. Leur seul revers récent reste la défaite 2-1 contre le Real Madrid fin octobre. Ils ont inscrit quinze buts et en ont encaissé six sur ces cinq matchs.

Historique des confrontations

Aucune donnée sur de précédentes confrontations entre Sabah et Barcelone n'est disponible pour ce match.

Standings

Au classement de la phase de ligue de la Ligue des champions, Sabah occupe la 31e place, loin de la zone de qualification directe, tandis que Barcelone est cinquième. Cet écart au classement souligne les enjeux bien différents des deux équipes avant ce déplacement à Bakou.