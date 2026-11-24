Sabah FK contre Barcelone : avant-match de Ligue des champions

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Barcelone se rend en Azerbaïdjan mercredi pour affronter Sabah FK au Baku Olimpiya Stadionu en Ligue des champions. Le déplacement est long pour l'équipe de Hansi Flick, qui reste sur une victoire renversante au Camp Nou. Le coup d'envoi sera donné mercredi 25 novembre à 13 h 45 EST et 17 h 45 GMT.

Sabah peine pour ses débuts en Ligue des champions

Sabah occupe la 31e place du classement de la phase de ligue et peine à obtenir des résultats en Europe. Battue 4-1 par Viking au début du mois, l'équipe de Valdas Dambrauskas affrontera cette fois un adversaire bien plus fort. Sur la scène nationale, Sabah a écrasé Sumqayit 5-1 le 20 novembre en Premier League azerbaïdjanaise, mettant fin à une série de cinq matches sans victoire toutes compétitions confondues.

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Les matches de Barcelone sont généralement riches en buts

Barcelone occupe la cinquième place du classement et traverse une bonne période. Mené de deux buts après seulement sept minutes, le club catalan a battu Villarreal 3-2 dimanche en marquant trois fois en l'espace de dix minutes après la pause, conservant ainsi une avance confortable en tête de la Liga. Cette victoire a maintenu le champion d'Espagne avec trois points d'avance sur le Real Madrid au sommet du classement, grâce à un parcours presque parfait de 12 victoires en 13 matches de championnat cette saison. Sa seule défaite récente remonte à la fin octobre, contre le Real Madrid (2-1).

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Statistiques clés et blessures

Lamine Yamal manquera le match pour Barcelone en raison d'un léger problème à la cheville, mais fera son retour ce week-end en Liga.

Chacun des 10 derniers matches de Barcelone, toutes compétitions confondues, a compté plus de 2,5 buts. Il en va de même pour 14 de ses 16 derniers matches en Ligue des champions.

Compositions probables

Sabah (4-2-3-1) : Pokatilov ; Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz ; Rakhmonaliev, Lepinjica ; Nwachukwu, Khaybulaev, Simic ; Mbina.

Barcelone (4-2-3-1) : Garcia ; Farinas, Cubarsi, Martin, Cancelo ; Gavi, Pedri ; Raphinha, Lopez, Gordon ; Jesus.

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