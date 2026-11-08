Comment regarder Sabadell contre Real Sociedad B avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Belgique DAZN Suisse DAZN

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

LaLiga 2 - Journée 13 9 nov. 2026 - 14:30 Estadi Nova Creu Alta

Sabadell reçoit Real Sociedad B à l’Estadi Nova Creu Alta pour un match de Segunda División aux enjeux importants pour les deux équipes, situées dans des zones différentes du classement.

L’équipe de Ferran Costa occupe la 11e place et a montré qu’elle savait arracher des résultats à l’extérieur, mais ses performances à domicile suscitent des inquiétudes. Trois défaites lors de ses cinq derniers matches à domicile l’obligent à réagir devant son public.

Real Sociedad B arrive à Sabadell dans une situation délicate. L’équipe de Ion Ansotegui est 19e et n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Cette unique victoire a été obtenue contre Girona à la fin du mois d’octobre.

Les derniers résultats de Sabadell sont contrastés. Une victoire sur le terrain d’AD Ceuta FC a donné quelques motifs d’espoir, mais deux défaites consécutives à domicile contre Burgos CF et Albacete ont entamé la confiance de l’équipe avant cette rencontre.

La pression monte pour Real Sociedad B. Quatre défaites en cinq matches, dont un lourd revers 4-1 sur le terrain de Celta Fortuna, soulignent l’ampleur du défi qui attend Ansotegui alors que la saison entre dans une période décisive.

Les deux entraîneurs attendront de leur équipe une prestation à la hauteur de leurs ambitions pour la seconde moitié de la saison. L’écart entre la 11e et la 19e place illustre à lui seul l’enjeu de cette rencontre.

Pour connaître tous les détails sur la diffusion de ce match de Segunda División, notamment l’heure du coup d’envoi et les options disponibles, poursuivez votre lecture ci-dessous.

Actualités des équipes et effectifs