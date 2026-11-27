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Saarbrücken - Alemannia Aachen : heure du coup d’envoi

Le 1. FC Saarbrücken reçoit l’Alemannia Aachen en troisième division allemande. Ce duel oppose deux équipes de la première moitié du classement, séparées par une seule place.

Entraîné par Argirios Giannikis, Saarbrücken occupe la quatrième place. L’équipe a récemment battu Wehen Wiesbaden 2-1, signant ainsi sa troisième victoire lors de ses cinq derniers matches de championnat.

Ses résultats restent toutefois irréguliers. L’équipe a certes bien réagi après sa défaite 5-3 sur le terrain du Viktoria Cologne, mais encaisser 11 buts en cinq matches est beaucoup pour une équipe engagée dans la course à la montée.

Aachen suit immédiatement, à la cinquième place. L’équipe de Mersad Selimbegovic a récemment battu le Waldhof Mannheim 3-0 et n’a encaissé que trois buts lors de ses cinq derniers matches.

Sa seule défaite sur cette période a été concédée contre le RW Essen (0-1). Aachen a ensuite retrouvé son élan grâce à des victoires contre le Preußen Münster et Mannheim.

Dans leurs confrontations directes, Aachen a souvent eu l’avantage dernièrement, mais leur dernière rencontre, en avril, s’est terminée sur un nul 1-1. Voici toutes les informations sur la diffusion du match à la télévision et en streaming.

Les faits marquants de la semaine : qu’a-t-il réussi à Saarbrücken et à l’Alemannia Aachen ?

Saarbrücken a remporté trois de ses cinq derniers matches de championnat et en a perdu deux, sans faire de match nul. L’équipe a récemment battu Wehen Wiesbaden 2-1, après s’être inclinée 5-3 sur le terrain du Viktoria Cologne. Au total, Saarbrücken a marqué 12 buts et en a encaissé 11. Aachen compte quatre victoires et une défaite et a récemment battu le Waldhof Mannheim 3-0. Sa seule défaite a été concédée contre le RW Essen (0-1). L’équipe a également battu le Hansa Rostock 2-0. Aachen a marqué neuf buts et en a encaissé trois.

Saarbrücken - Alemannia Aachen : compositions

Saarbrücken - Alemannia Aachen : forme des équipes

Saarbrücken - Alemannia Aachen : bilan des confrontations directes

Saarbrücken - Alemannia Aachen : les classements