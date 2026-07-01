Selon le Dagblad van het Noorden, Robin Kelder pourrait s’offrir un transfert retentissant avant même d’avoir disputé le moindre match avec l’équipe première du FC Groningen. Le jeune talent de 21 ans est en pourparlers avancés avec le club saoudien Al-Fateh.

Né en 2005 à Dhahran, où son père travaillait, à environ une heure de route d’Al-Mubarraz, fief d’Al-Fateh, le joueur possède aussi la nationalité saoudienne.

Comme les clubs de Saudi Pro League sont soumis à un plafond de joueurs étrangers, Kelder représente une option particulièrement intéressante pour le onzième du championnat 2023-2024.

Dans la Saudi Pro League, les clubs ne peuvent aligner que huit étrangers dans leur effectif, même si cette limite ne s’applique pas aux coupes nationales.

Kelder a signé son premier contrat professionnel en décembre dernier avec le FC Groningen, qui dispose d’une option lui permettant de prolonger d’une saison son contrat, qui court jusqu’à la mi-2027.

Le défenseur a contribué au titre des U21 du FC Groningen et s’entraîne désormais avec le groupe professionnel.

Son agent, Ferdi Görgülü, a confié au DVHN s’attendre à un accord rapide entre les deux clubs.