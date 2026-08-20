Les critiques acerbes se sont renouvelées à l'encontre du Français Karim Benzema, l'attaquant d'Al-Hilal, à la suite de la victoire du « Leader » face à Al-Fayha sur le score net de trois buts à zéro, jeudi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la Roshn Saudi League, après que le joueur est apparu sous un jour qui n'a pas satisfait les supporters, malgré la contribution de l'équipe à la récolte des trois points.

Benzema a débuté la rencontre face à Al-Fayha, mais il n'a pas réussi à laisser une empreinte offensive claire, si bien que les points d'interrogation persistent autour de son niveau avec Al-Hilal, d'autant que ce match constituait sa troisième apparition consécutive toutes compétitions confondues sans apporter le plus attendu de lui.

Et bien qu'Al-Hilal ait réussi à décrocher sa deuxième victoire consécutive en Roshn League et à porter son total à 6 points, le niveau de Benzema est resté au cœur d'un large débat parmi les supporters, qui estiment que l'équipe a besoin d'une plus grande contribution de son attaquant français dans les matchs, que ce soit au niveau des buts ou de la création du danger.

Les supporters lancent une fronde contre Benzema

Sur la plateforme « X », les appels des supporters d'Al-Hilal au départ de Benzema des rangs de l'équipe se sont intensifiés, accompagnés de vives critiques adressées à l'attaquant français, certains supporters estimant que le joueur n'est plus en mesure d'apporter la valeur ajoutée requise, et que son maintien pourrait représenter un fardeau pour le projet sportif de l'équipe.

Certains observateurs sont allés jusqu'à affirmer que Benzema n'apportera rien de nouveau au cours de la prochaine période, réclamant du staff technique dirigé par l'Italien Simone Inzaghi qu'il prenne une décision claire à son sujet, dans un contexte de mécontentement persistant quant à son niveau depuis le début de la saison.

La sensibilité de la situation s'accroît pour Benzema avec les attentes élevées associées à son nom, puisqu'il est une star mondiale dotée d'une longue histoire. C'est pourquoi les supporters ne se contentent pas de sa participation, mais attendent des rôles offensifs marquants aidant Al-Hilal à jouer la gagne dans toutes les compétitions.

Al-Chenaif accentue le flou autour de l'avenir de Benzema

Les critiques ne se sont pas limitées aux supporters d'Al-Hilal, mais se sont étendues aux médias sportifs, le journaliste Khaled Al-Chenaif ayant évoqué le cas de Benzema lors de son apparition dans l'émission « Dawrina Ghair », livrant une analyse qui a suscité davantage de polémique autour de la concentration du joueur à l'heure actuelle.

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Al-Chenaif a déclaré : « Benzema a l'esprit en dehors du terrain », faisant allusion au fait que l'attaquant français ne serait peut-être pas présent avec toute la concentration requise durant les matchs, ce qui pourrait expliquer, de son point de vue, la baisse de son rendement technique et son absence sous la forme attendue.

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Ces critiques placent Benzema face à un véritable test lors des prochains matchs, d'autant qu'Al-Hilal a entamé la saison de manière solide sur le plan des résultats, mais la persistance des points d'interrogation autour de son attaquant le plus important pourrait se transformer en un dossier plus complexe avec la hausse du niveau de la concurrence.

Au bout du compte, Benzema a l'occasion de répondre sur le terrain, mais le début actuel n'a pas été à la hauteur des aspirations des supporters d'Al-Hilal, qui veulent voir le joueur que le club a recruté pour faire la différence, tandis que la question la plus importante demeure : l'attaquant français retrouvera-t-il rapidement son niveau, ou les pressions réclamant son départ du « Leader » se poursuivront-elles ?