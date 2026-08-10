Au FC Bayern, le scénario s’est répété ces dernières années : des titulaires importants approchent de la fin de leur contrat, sont courtisés par de grands clubs étrangers, doivent logiquement être conservés à tout prix, obtiennent sous pression des prolongations très lucratives, puis, pour diverses raisons, ne livrent soudain plus les performances habituelles.

Ce fut par exemple le cas de Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman et, à un degré un peu moindre, d’Eric-Maxim Choupo-Moting. Leur salaire ne reflétait déjà plus leur importance sportive peu après leurs prolongations, tout en mobilisant des ressources financières et en bloquant ainsi la planification de l’effectif. Les Munichois voulaient vendre, les joueurs se référaient à juste titre à leurs contrats. Le FC Bayern a ainsi traîné plusieurs boulets jusqu’à ce qu’ils s’en aillent finalement libres (Goretzka, Choupo-Moting), prolongent avec une baisse de salaire (Gnabry) ou soient vendus pour une indemnité de transfert relativement faible (Coman).

Une évolution similaire menace Alphonso Davies : après des mois de poker, accompagnés par l’intérêt insistant du Real Madrid, il a prolongé en février 2025 jusqu’en 2030 avec des émoluments extrêmement lucratifs. Salaire de base évoqué : 15 millions d’euros, un montant qui peut encore nettement augmenter grâce aux bonus. Prime à la signature : 22 millions d’euros.

FC Bayern : Alphonso Davies cale depuis sa rupture des ligaments croisés

Peu après sa prolongation, il s’est rompu les ligaments croisés, a été absent pendant neuf mois, a subi plusieurs rechutes sur le plan physique après son retour et n’a toujours pas retrouvé son meilleur niveau. À la fin de la saison passée, Davies a subi une déchirure d’un faisceau musculaire, raison pour laquelle il n’a joué que 16 minutes avec le Canada lors du Mondial à domicile tant attendu avant de revenir diminué au FC Bayern.

Pendant que ses coéquipiers effectuaient leur tournée en Asie, Davies a travaillé à Munich à son nouveau retour avec la recrue Ismael Saibari et Jamal Musiala. Cette semaine, il doit reprendre l’entraînement collectif et être de nouveau opérationnel d’ici à la Supercoupe contre le Borussia Dortmund le 22 août, mais le banc le menace malgré tout.

Davies se retrouve cet été dans une situation inhabituelle : pour la première fois depuis son éclosion lors de la saison du triplé 2019/20, il n’est plus l’indiscutable numéro un au poste d’arrière gauche. Ces dernières années, en l’absence de Davies, ce sont plutôt des solutions de rechange polyvalentes qui ont dépanné dans le couloir gauche : Lucas Hernandez, Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, Konrad Laimer ou Josip Stanisic.

Mais cet été, les Munichois ont recruté Nathaniel Brown pour 50 millions d’euros, un joueur censé livrer une concurrence totalement ouverte avec Davies et qui, à l’heure actuelle, est même considéré comme le favori. Brown a été l’éclaircie de la saison passée dans une équipe faible de l’Eintracht Francfort et l’éclaircie du Mondial dans une faible équipe d’Allemagne.

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Brown a récemment même dépassé Davies dans son domaine de prédilection

Contrairement à un Davies diminué, Brown a pu prendre ses repères lors de la tournée asiatique et convaincre l’entraîneur Vincent Kompany. Indépendamment de son meilleur état de forme, Brown est plus habile techniquement et possède une meilleure compréhension du jeu que Davies, qui se distingue davantage de son côté par son athlétisme et sa vitesse. Les joueurs au profil de points forts comme Davies dépendent encore plus que les autres de leur condition physique, et les problèmes de santé les freinent de manière excessive (au sens propre du terme) ; c’est exactement ce qui est récemment arrivé à Davies.

Une statistique l’illustre particulièrement : lors de ses six premières saisons au FC Bayern, Davies a toujours figuré parmi les joueurs les plus rapides de Bundesliga. Sa vitesse de pointe annuelle a oscillé entre 35,97 km/h et le record absolu de 36,53 km/h lors de la saison 2022/23. Depuis son retour, il plafonne toutefois à 35,11 km/h. Une chute brutale, qui ne lui a valu que la 39e place à l’échelle de la ligue la saison dernière. À la 11e place en revanche avec 35,78 km/h : Nathaniel Brown.

En réalité, la recrue ne présente donc pas seulement un registre plus large que Davies, elle l’a même récemment battu dans son domaine de prédilection. Peut-être pour glisser cet élément dans le débat public en toute discrétion, Brown a cité, lors de sa présentation officielle, « le sens des espaces » mais aussi « la vitesse » comme sa plus grande force.

Saison Vitesse de pointe d’Alphonso Davies 2019/20 36,51 km/h 2020/21 35,97 km/h 2021/22 36,08 km/h 2022/23 36,53 km/h 2023/24 36,1 km/h 2024/25 36,24 km/h 2025/26 35,11 km/h

La vente d’Alphonso Davies cet été est « exclue »

Davies pourrait théoriquement aussi avoir des opportunités cette saison à un autre poste, à savoir ailier gauche, où il a régulièrement joué par le passé avec la sélection canadienne. Luis Diaz y est indiscutable. Mais s’il a besoin de souffler ou s’il venait même à manquer, les options deviennent limitées.

Comme alternative nominale, le jeune du club Arijon Ibrahimovic, encore inexpérimenté au plus haut niveau, est prévu. Des joueurs d’axe comme Musiala, Gnabry ou Saibari peuvent dépanner. Lors du match amical contre le Jeju SK FC, Kompany a testé Bara Ndiaye sur le côté gauche de l’attaque, tandis que le tout jeune Maycon Cardozo, 17 ans seulement, a lui aussi montré de bonnes choses pendant la préparation. Il n’est pas impossible que Kompany tente aussi parfois l’expérience Davies à ce poste.

Dans le fond, au FC Bayern, on croit encore (ou plutôt : on espère encore) à un retour de Davies à son meilleur niveau. Une vente lors de cette période de transferts serait donc « exclue », comme l’a justement souligné le directeur sportif Max Eberl lors de la présentation de Brown. D’autant que des facteurs plus souples plaident aussi en faveur de Davies. Grâce à sa personnalité positive, il est considéré comme un boute-en-train. De par sa nationalité, il est important pour la portée du club sur le marché nord-américain, un peu comme Min-Jae Kim sur le marché asiatique. Mais au final, tout se joue sur les performances sportives.

À 25 ans, Davies est à la croisée des chemins. S’il venait à perdre son duel avec Brown et à vivre une nouvelle saison décevante, il pourrait vite se retrouver dans une situation semblable à celle de Gnabry, Goretzka, Coman ou Choupo-Moting autrefois. Il serait alors jugé en interne trop cher par rapport à son poids sportif et deviendrait automatiquement un candidat au départ. Dans ce cas, Davies pourrait toutefois tranquillement se référer à son contrat très lucratif, qui court encore jusqu’en 2030.