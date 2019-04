"Sa relation avec le Barça va durer éternellement", annonce Bartomeu qui prévoit un nouveau contrat pour Messi

Le Barça est prêt à entamer les négociations afin de voir Lionel Messi rester encore sous le maillot du club catalan.

Le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a déclaré que le club avait dans l'idée de proposer un nouveau contrat à la superstar, Lionel Messi. Messi a ré-signé avec le Barça en 2017 - une extension jusqu'en 2021 - et le vainqueur à cinq reprises du Ballon d'Or n'a pas ralenti cette saison. Le joueur de 31 ans, qui a fait ses débuts compétitifs pour le Barca en octobre 2004 à l'âge de 17 ans, a inscrit 32 buts en en 2018-19 et 42 buts toutes compétitions confondues.



Bartomeu veut renouveler le contrat de Messi au Camp Nou, où il est le meilleur buteur de tous les temps du Barca. "Nous voulons qu'il ait une très longue carrière afin de pouvoir continuer à l'apprécier", a déclaré Bartomeu à ESPN. "Lionel a réussi à abattre les frontières. Tout le monde l'admire et il est applaudi dans les autres stades par des supporters rivaux. Nous aimerions renouveler son contrat, c'est l'idée. Il est jeune - vous pouvez le voir [dans ses performances] - et il a encore deux ans sur son contrat. Il s'améliore constamment, innove toujours. Je crois qu'il en a encore beaucoup des années devant lui et dans les mois à venir, nous allons nous asseoir avec lui pour qu’il ait encore beaucoup d’années à Barcelone. "Messi est un homme d'un club. C'est plus que ce qu'il fait sur le terrain. Sa relation avec Barca va durer éternellement. J'utilise l'exemple de Pelé, qui était toujours à Santos. Nous voulons que Messi soit toujours au Barca."

L'article continue ci-dessous

Messi a quitté le banc pour avoir un rôle lors du match nul incroyable 4-4 à mardi, alors que les leaders de la , le Barca, garent leurs espoirs de triplé. Le Barça - huit points d'avance sur la Liga - va affronter en quarts de finale de la Ligue des Champions, tandis qu'il affrontera Valence en finale de la Copa del Rey.



Bartomeu a ajouté: "Messi a complètement changé le sens du Barca. Pour maintenir notre club au sommet en termes de résultats, en remportant les meilleures compétitions et en essayant de gagner chaque saison. Messi connaît bien son corps et le jour où il pensera qu'il ne peut pas ajouter ce qu'il veut, il partira. [Nous devons] préparer l'avenir. Leo Messi est notre chef, il est le meilleur joueur du monde, il joue avec nous, il joue de façon fantastique, mais nous savons que ce ne sera pas pour toujours.



"Peut-être que dans trois, quatre ou cinq ans, Leo Messi dira: 'ok, je vais arrêter de jouer au football.' "Nous préparons donc notre club pour l’avenir, pour l’après-Léo, car nous voudrions rester le meilleur club à ce moment-là. C’est donc une façon de travailler, d’investir, mais aussi de prendre des risques. Nous investissons dans les jeunes joueurs, les joueurs locaux de La Masia, mais aussi dans le recrutement de joueurs d'autres clubs, juste pour conserver ce niveau d'excellence."