Sa relation avec Ben Yedder, Guardiola, son passsage à City... Jesus Navas se confie

EXCLU GOAL - Jesus Navas s'est confié dans un long entretien à Goal dans lequel il évoque Ben Yedder et son passage à Manchester City.

Jesus Navas a parlé à Goal. Dans un entretien où il n'élude rien, le virevoltant ailier du se confie, évoquant notamment sa relation avec son "ami" Sergio Ramos, son passage très instructif à où il a travaillé sous la férule d'un certain Pep Guardiola, mais aussi son actualité avec le club andalou.

VIDÉO - PSG, Interview exclusive avec Neymar : "Mbappé est déjà un phénomène"

Navas, qui avait fait une escapade chez les Citizens en , se souvient de son passage en . "J'y ai passé 4 très belles années. D'un point de vue professionel, mais aussi personnel, j'ai beaucoup appris, j'ai progressé sur tous les aspects. Et c'est très bien. Nous avions remporté la Premier League dès la première année. La Cup deux fois et j'en suis très heureux".

L'article continue ci-dessous

Dans les Eastlands, Navas avait travaillé avec Pep Guardiola, "un coach qui a tout. Il m'a beaucoup aidé d'un point de vue footballistique et personnel. C'est quelqu'un de très bien". Grand ami avec Sergio Ramos, Navas évoque le capitaine du : "Il est comme un frère pour moi. Nous avons passé de longues années ensemble à Séville, en sélection et avoir l'opportunité de rejouer avec lui avec la Roja est génial", a dit celui qui vent d'être rappelé en sélection : "C'est unique, c'est ce qu'on peut espérer de mieux quand on est joueur. Je n'ai que de la gratitude pour la confiance du coach à mon égard".

Mais Navas a d'autres compagnons avec qui il apprécie de jouer. Pour Goal, l'ailier espagnol a accepté d'évoquer sa relation avec Frédéric Kanouté et Wissam Ben Yedder : "Les années que j'ai passées avec Freddie étaient incroyables. Il est super comme joueur et humainement. Nous partions en vacance ensemble. Avec Ben Yedder on a beaucoup de chance. Ce type est une merveille. Il peut marquer des deux pieds. Il nous donne beaucoup."