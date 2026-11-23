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Récemment la cible de critiques parfois virulentes en Italie, Nick Woltemade voit l’opinion changer radicalement après sa belle prestation. Lors de la large victoire 4-0 de la Juventus Turin contre le FC Venise ce week-end, l’avant-centre a convaincu sur toute la ligne, s’attirant les éloges de la presse italienne.

« Attention, la prestation de Woltemade aujourd’hui est sans précédent », a écrit la Gazzetta dello Sport. Selon le journal, le joueur de 24 ans, entré en jeu, a « pour la première fois eu une influence directe sur des buts. Avec son entrée en jeu, l’équipe a changé sa façon de jouer, se montrant plus fluide et plus sûre d’elle ».

Après une première période décevante, Woltemade a effectivement donné un nouvel élan décisif au jeu des Turinois. Entré à la pause, il a d’abord ouvert le score, puis délivré la passe décisive à Teun Koopmeiners pour le 2-0 à la 59e minute. Juan Cabal (65e) et Randal Kolo Muani (71e, sur penalty) ont ensuite scellé la victoire. Woltemade a laissé son coéquipier tirer le penalty.

D’autres médias italiens ont également souligné son influence sur la rencontre. « Woltemade change le match », a estimé La Repubblica. Le Corriere della Sera a décrit avec justesse la prestation de l’équipe avant et après son entrée en jeu : « Une première période cauchemardesque. Puis Woltemade entre en jeu et réveille la Juve. »

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Cette impression positive rejoint aussi la propre appréciation de Woltemade sur son évolution. Après son prêt de Newcastle United à la Juventus l’été dernier, l’attaquant avait d’abord eu du mal à trouver ses marques en Italie.

Il estime toutefois être désormais sur la bonne voie. « Sur le plan personnel, les derniers matches se sont plutôt bien passés, ça n’a cessé de s’améliorer. Je trouve de mieux en mieux mes marques », a-t-il récemment expliqué à Sky. Ses statistiques lui donnent raison : en 14 matches officiels, il a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives, le plus souvent en entrant en jeu.