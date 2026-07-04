Sa nomination est quasiment actée… L’Allemagne s’apprête à prendre des mesures « sans précédent » avec Klopp

La Fédération allemande de football s’apprête à confier à Jürgen Klopp des prérogatives sans précédent pour restructurer l’équipe nationale et la ramener au plus haut niveau mondial, après l’élimination prématurée lors de la dernière Coupe du monde.

Selon le journal allemand « Bild », la nomination de Klopp à la tête du staff technique de l’équipe nationale est pratiquement acquise, la Fédération ayant l’intention de lui accorder la plus grande marge de manœuvre de l’histoire du football allemand.

Selon le quotidien, l’ancien coach de Liverpool aura les mains libres sur les aspects techniques et administratifs : composition du staff, plans de jeu et organisation de l’équipe première.

Selon le journal, la première étape de cette nouvelle orientation sera une redistribution claire des rôles au sein de la fédération : le futur directeur général de la DFB ne s’immiscera pas dans les affaires de l’équipe nationale et se consacrera au développement des infrastructures et à la promotion des jeunes talents.

La gestion de l’équipe nationale reviendra intégralement à Klopp, épaulé par le directeur sportif Rudi Völler si ce dernier reste en poste, lui offrant une autonomie sans précédent dans la prise de décision.

Il disposera par ailleurs d’une liberté totale pour constituer son staff technique, pouvant s’entourer de tous les assistants qu’il jugera nécessaires.

Plusieurs noms circulent déjà pour intégrer son staff : Pepijn Lenders, son ancien adjoint à Liverpool, et Per Mertesacker, ex-capitaine de la Mannschaft, seraient en pole position.

Klopp bénéficie par ailleurs d’un large soutien de la part de personnalités influentes du football allemand, notamment de la direction du Bayern Munich, qui voit dans sa nomination une mesure indispensable pour raviver l’enthousiasme des supporters et redonner à la sélection l’esprit de compétition qui lui a fait défaut ces dernières années.

Selon les informations disponibles, les prérogatives de Klopp dépasseraient même celles dont avait bénéficié Jürgen Klinsmann en 2004 ; jamais un sélectionneur allemand n’a négocié depuis une position de force aussi marquée, tant la Fédération est sous pression pour garantir le meilleur candidat possible à la tête de la Mannschaft.

L’objectif de la Fédération est clair : laisser à Klopp les coudées franches pour reconstruire une Mannschaft fondée sur la discipline tactique et l’esprit de combat, afin de ramener l’Allemagne parmi l’élite et de la positionner comme prétendante crédible au titre de l’Euro 2028.