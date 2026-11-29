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Davy Rigo, directeur technique du club néerlandais de Feyenoord, a révélé des détails saisissants sur les négociations autour du transfert de l'Algérien Anis Hadj Moussa vers Al-Ittihad lors du dernier mercato estival. Selon lui, les tentatives du club saoudien pour boucler l'opération ont tourné à la crise, marquée par des pressions et des menaces personnelles qu'il a subies pour avoir refusé fermement le départ du joueur.

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Al-Ittihad avait inscrit Hadj Moussa parmi ses options pour renforcer son flanc droit, après le départ du Français Moussa Diaby au Bayer Leverkusen, en Allemagne. Le club saoudien a tenté de trouver un accord avec Feyenoord lors des derniers jours du mercato estival 2026, mais les négociations n'ont pas abouti malgré la hausse de l'offre financière.

40 millions d'euros n'ont pas suffi !

Dans des déclarations relayées par le journal néerlandais "fcupdate.nl", Rigo est revenu sur ces négociations. Il a expliqué que Feyenoord avait reçu une première offre de 30 millions d'euros pour l'ailier algérien, avant qu'Al-Ittihad ne la porte à environ 40 millions, dans l'espoir de convaincre le club néerlandais d'accepter.

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« À la dernière minute, un club d'Arabie saoudite a formulé une offre énorme, et nous avons subi des pressions de différentes parts pour nous forcer à accepter et à conclure la transaction », a déclaré le directeur technique de Feyenoord.

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Mais l'histoire ne s'est pas limitée à un désaccord sur le montant du transfert. Rigo a révélé avoir subi des pressions sans précédent, allant jusqu'à recevoir des messages contenant des menaces visant des membres de sa famille, en raison de sa position dans ce dossier.

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« Quand vous recevez sans cesse des appels et que vous êtes harcelé, et que des messages concernant même votre famille vous parviennent, cela vous affecte forcément. Je n'avais jamais rien vécu de tel pendant mes années en Belgique », a-t-il ajouté.

Le premier versement a mis le feu aux poudres

Rigo a précisé que le refus de Feyenoord n'était pas uniquement lié à sa volonté de conserver l'un de ses éléments offensifs importants, d'autant que le club néerlandais avait déjà bouclé son mercato, mais aussi aux modalités de paiement de l'opération et aux garanties financières proposées par Al-Ittihad.

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Il a indiqué que le premier versement proposé par le club saoudien ne dépassait pas 10 % du montant total du transfert, tandis que Feyenoord n'avait pas obtenu les garanties bancaires réclamées pour sécuriser le reste des sommes dues. C'est ce qui a conduit la direction à camper sur son refus.

« Indépendamment du fait que vous ne souhaitez pas vendre un joueur important une fois votre mercato terminé, nous n'avons reçu aucune garantie bancaire », a-t-il expliqué à ce sujet.

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Il a poursuivi en précisant que l'absence de ces garanties avait tranché sa position dans les négociations : « Cela m'a permis de tourner la page facilement, et au bout de 48 heures, tout était terminé. »

Hadj Moussa engagé jusqu'en 2030

Anis Hadj Moussa est ainsi resté à Feyenoord malgré les tentatives d'Al-Ittihad pour l'attirer, le club saoudien ayant mis de côté l'idée de le recruter après l'échec des négociations dans les dernières heures.

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L'ailier algérien de 24 ans est lié à Feyenoord par un contrat courant jusqu'à l'été 2030, et sa valeur marchande avoisine les 28 millions d'euros selon le site "Transfermarkt". L'avenir du joueur reste donc scruté sur le marché des transferts, surtout après les révélations sur la précédente tentative saoudienne.