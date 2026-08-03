Le Paris Saint-Germain déploie des efforts intenses sur plusieurs fronts, les décideurs du club français cherchant à recruter plusieurs joueurs en même temps, après avoir finalisé la vente de Randal Kolo Muani à la Juventus dimanche pour environ 45 millions d'euros, bonus compris.

Selon le site « Foot Mercato », le champion de France et d'Europe, qui entamera sa saison le mercredi 12 août par un affrontement face à Aston Villa en Supercoupe d'Europe, tient à recruter le gardien Zion Suzuki dans les prochains jours.

De toute évidence, Luis Campos, le directeur sportif, et ses hommes font face à une mission difficile. Concernant le gardien de but de Parme, ils ont soumis une offre de 33 millions d'euros au club italien, hier dimanche.

Et bien qu'aucun accord définitif n'ait été trouvé pour le moment, les choses avancent bien, et dans ce dossier, le Paris Saint-Germain semble avoir une large longueur d'avance sur la Juventus, l'autre club désireux de recruter le joueur.

Mais une question demeure : quel est le choix préféré du joueur ? De toute évidence, le Paris Saint-Germain est un club plus attractif que la Juventus actuellement. Mais à Paris, il y a de la concurrence, tandis qu'à Turin, une place de titulaire garantie l'attend. Dans un championnat et un pays qu'il connaît bien. Mais comme l'indique le journaliste Fabrizio Romano, Zion Suzuki souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain, et il a donné son accord pour cette opération.

Ainsi, aucune grande difficulté n'est attendue pour se mettre d'accord sur les clauses du contrat avec les joueurs.

Il convient de noter qu'il pourrait toutefois jouer à Turin la saison prochaine, la Juventus espérant le recruter sous forme de prêt dès sa signature avec le Paris Saint-Germain, comme l'a rapporté la presse italienne.

Et si le Paris Saint-Germain ne permet pas le départ du joueur japonais, la Juventus pourrait se tourner vers Lucas Chevalier, le gardien parisien.