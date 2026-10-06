Le Français Adrien Rabiot, star de Milan, a agacé le staff technique de son équipe nationale dirigé par Zinedine Zidane, après son entrée en jeu en remplacement d'Eduardo Camavinga en fin de match face à la Belgique, hier lundi.

Adrien Rabiot (31 ans), l'un des joueurs les plus en vue de l'équipe de France sous la houlette de Didier Deschamps, a rejoint le groupe des Bleus lors de la première trêve internationale de Zinedine Zidane.

Le milieu de terrain a été titulaire face à la Turquie (1-0) et à l'Italie (1-1), mais il est resté sur le banc face à la Belgique (1-0), et hier lundi, il est entré en jeu comme remplaçant tardif face à la Belgique (4-1), prenant la place d'Eduardo Camavinga à la 88e minute.

Et selon Jean-Louis Tourre, commentateur sur la chaîne RMC, les instants qui ont précédé son entrée ont provoqué quelques tensions au sein du staff technique de l'équipe de France.

Il a expliqué dans l'émission « After Foot » sur la radio « RMC » : « Son échauffement était très lent, au point qu'il ne portait même pas ses chaussures de sport, ce qui a surpris le staff technique de l'équipe de France, car ils ne comprenaient pas la raison de la lenteur de son échauffement. »

Le joueur de Milan est entré sur la pelouse quelques instants avant que Michael Olise ne marque le troisième but de la France, puis il a joué un rôle central dans la construction de l'action qui a abouti au dernier but, en transmettant le ballon à Rayan Cherki sur le côté droit du milieu de terrain avant de se projeter vers l'avant pour lui créer de l'espace. Ensuite, l'ancien joueur de Lyon a adressé un magnifique centre à Désiré Doué, qui l'a à son tour transmis à Olise, lequel a inscrit son deuxième but (4-1, 91e minute).

Au coup de sifflet final, Adrien Rabiot a été le premier joueur accueilli par Zinedine Zidane sur la ligne de touche, mais l'apparition de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Marseille, pour une courte période, n'a pas convaincu Daniel Riolo, commentateur dans l'émission « After Foot », qui estime que le vice-champion du monde 2022 n'a plus sa place en équipe de France. Il a déclaré : « Il faut tourner la page Rabiot, et placer Da Cunha au milieu de terrain, et Camavinga dans cette équipe. »

Le journaliste avait déjà critiqué Rabiot après le match nul 1-1 face à l'Italie vendredi, et il a dit : « Au milieu de terrain, je ne vois pas ce qu'il apporte à l'équipe. Je veux un joueur plus dynamique, plus capable de changer le rythme du jeu ; je préfère Camavinga et Manu Koné. »







