S’inspirant des silos emblématiques « Predator » et « Triunda », Adidas dévoile les designs iconiques des trophées de la Coupe du monde 2026

Adidas a officiellement la nouvelle génération de trophées individuels destinés aux stars de la Coupe du monde 2026™. La marque allemande a présenté une identité visuelle cohérente qui marie avec brio les codes historiques de son héritage sportif aux exigences artistiques contemporaines, afin de rendre hommage à l’excellence individuelle au plus haut niveau du football.

Le Ballon d’or, récompensant le joueur le plus brillant et le plus créatif de la Coupe du monde, s’inspire directement des lignes géométriques et dynamiques de « Trionda » (TRIONDA), ballon officiel de cette édition historique, motif que l’on retrouve réinterprété à l’intérieur du luxueux trophée.

Parallèlement, le Soulier d’or, attribué au meilleur buteur du tournoi, a été entièrement repensé pour s’inspirer du design unique de la légendaire gamme de chaussures « Predator » (Predator), considérée comme l’une des plus influentes de la culture footballistique. Ainsi, ce trophée, lancé en 1982 sous le nom de « Soulier d’or », se réinvente en symbole de maîtrise, de précision et d’excellence devant les filets.

Enfin, le Gant d’or, attribué au meilleur gardien de la compétition, présenté sous la forme d’une sculpture audacieuse en forme de paume de main, qui exprime l’art pur du gardien de but et immortalise ces fractions de seconde fugaces où les gardiens font la différence tactique entre les équipes.

Ensemble, ces trois trophées forment une collection au design raffiné, harmonieux et contemporain, marquée par l’identité historique d’Adidas. Ils incarnent la plus haute distinction individuelle de la Coupe du monde 2026™, symbole de l’excellence footballistique.





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