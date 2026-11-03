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L’entraîneur de Villarreal, Inigo Perez, a exhorté ses joueurs à laisser toute peur de côté avant de recevoir mardi le Paris Saint-Germain, champion d’Europe. Malgré ses difficultés sur la scène nationale, le Sous-marin jaune se réjouit à l’idée de se mesurer à une équipe que Perez a décrite comme un rouleau compresseur.

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Un PSG irrésistible se rend en Espagne avec un record en ligne de mire

Champion d’Europe, le Paris Saint-Germain se rend à l’Estadio de la Ceramica pour affronter Villarreal lors de son quatrième match de Ligue des champions de l’UEFA. L’équipe de Luis Enrique arrive en Espagne sur une série de neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues. Elle a récemment battu Le Havre 5-1 grâce à un triplé d’Achraf Hakimi.

Le PSG est invaincu lors de ses 13 derniers matchs de Ligue des champions, égalant ainsi un record du club établi entre 2012 et 2014.

À l’inverse, Villarreal aborde cette rencontre à l’avant-dernière place de Liga après une défaite décevante contre l’Espanyol ce week-end.

Perez prévient Villarreal : pas question d’avoir peur

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de Villarreal Inigo Perez a insisté sur la nécessité pour son équipe d’écarter tout complexe d’infériorité face au champion en titre. « C’est contre ce type d’équipe qu’il faut laisser la peur de côté, oublier ses complexes et s’affirmer », a déclaré Perez.

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« Il faut essayer de montrer que nous avons aussi le niveau, parce que s’ils sentent la peur, ils ne nous pardonneront pas. »

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« Quels que soient le stade, l’adversaire ou le contexte, c’est un rouleau compresseur. C’est exactement ce à quoi nous nous attendons. Nous connaissons parfaitement leurs points forts », a ajouté l’entraîneur.

Gueye savoure une affiche de rêve face à la meilleure équipe du monde

Le milieu de terrain de Villarreal Pape Gueye a fait écho aux propos de son entraîneur, soulignant l’émotion que suscite la perspective d’affronter l’équipe française. « Quand on regarde les dernières années en Ligue des champions, c’est peut-être la meilleure équipe du monde. Ils ont des joueurs de talent individuellement, mais, pour moi, nous avons une très bonne équipe », a observé Gueye.

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« La vérité, c’est que c’est compliqué parce qu’ils sont très rapides et capables de jouer ensemble. »

« Pour nous aussi, jouer en Ligue des champions est un rêve depuis notre plus jeune âge. Nous voulons tout donner et gagner demain », a affirmé Gueye.

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Les espaces à exploiter, un défi majeur pour Villarreal

Perez s’attend à une rencontre ouverte. Il estime que l’approche offensive du PSG créera des espaces en attaque, contrairement à celle des derniers adversaires de son équipe en championnat. « Mentalement, nous savons qu’ils vont venir nous chercher… Au-delà de tout ce que je peux dire ici, le plus important est d’être prêts à rivaliser », a déclaré Perez.

« Il n’y a rien de mieux que d’affronter les meilleurs. Je ne vois pas cela comme un problème. Nous relevons le défi. Demain sera un immense test pour nous. »

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Villarreal veut livrer une prestation disciplinée pour contrarier le champion d’Europe.