Sous les ordres de l’Espagnol, Götze a vécu une saison compliquée à l’Eintracht la saison passée. Le joueur de 34 ans a perdu sa place de titulaire au milieu de terrain axial au fil de la saison et a dû à plusieurs reprises accepter les critiques subtiles de son entraîneur.

Riera avait notamment estimé que, malgré son statut de cadre et de champion du monde, Götze ne pouvait pas faire ce qu’il voulait et devait au contraire se plier aux décisions du coach.

Interrogé à ce sujet, Götze a désormais expliqué auprès de la Bild : « S’il pense qu’il doit le dire comme ça, alors qu’il le fasse. Mais c’est, disons-le comme ça, intéressant qu’il l’ait formulé ainsi », d’autant qu’il y a à peine eu de communication entre le joueur de 34 ans et Riera.

« Cela supposerait que nous ayons parlé plus souvent ensemble ou que nous nous connaissions bien. Mais de fait, ce n’était pas le cas. S’il pense qu’il doit l’interpréter ainsi dans sa propre perception, alors qu’il le fasse volontiers », a développé Götze.

De manière générale, la saison écoulée a été, à bien des égards, la plus folle de toute sa carrière. Les quatre mois sous les ordres de Riera ont été « extrêmement intenses », selon le champion du monde 2014. « Beaucoup de choses ne se sont pas passées ni n’ont fonctionné comme nous l’avions imaginé, pour moi personnellement, pour le club et pour l’équipe. »

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Adi Hütter succède à Albert Riera à l’Eintracht Francfort

Il ne nourrit toutefois aucune rancune envers son ancien entraîneur, ni aucune joie à propos de son licenciement : « Au final, le football est un sport de résultats. Cela n’a pas fonctionné. En conséquence, le club a aussi réagi vite et avec cohérence. Je pense malgré tout que ce n’est pas la bonne voie de faire porter la faute à une seule personne. Chacun devrait réfléchir à sa prestation. C’est seulement ainsi que cela pourra s’améliorer. »

Riera avait pris en février la succession du Dino Toppmöller, licencié auparavant, à l’Eintracht Francfort, mais n’a récolté que 1,21 point par match en 14 rencontres sur le banc (quatre victoires, cinq nuls, cinq défaites).

Après la fin de saison, l’Espagnol et la SGE ont par conséquent trouvé un accord pour une séparation anticipée. Le nouvel homme sur le banc de l’Eintracht est Adi Hütter, qui avait déjà dirigé le club hessois entre 2018 et 2021.