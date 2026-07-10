La FanZone de GOAL a cherché une réponse simple à une question qui divise les supporters français : quel est le plus grand joueur que le pays ait jamais produit ? Le débat, loin d'être tranché, a mis sur le même terrain Ousmane Dembélé, Thierry Henry et Zinedine Zidane — et un supporter en a profité pour lancer un avertissement à l'actuel détenteur du Ballon d'Or.

« Il va nous offrir une nouvelle Coupe du monde »

Pour l’un d’eux, le débat était clos.

Interrogé sur le plus grand joueur français de l’histoire, il a immédiatement désigné l’actuel détenteur du Ballon d’Or.

« Le plus grand joueur français de l’histoire ? Je dirais le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé », a-t-il tranché. « Il nous a offert la Ligue des champions, il va nous offrir une nouvelle Coupe du monde. Ousmane Dembélé, le plus grand Français de tous les temps. »

Un point de vue que beaucoup de fans partagent, alors que le palmarès du joueur s’étoffe rapidement et qu’une Coupe du monde attend encore d’être conquise.

Henry et Zidane entrent dans la conversation

Toutefois, tous les supporters présents n’étaient pas prêts à lui attribuer la couronne.

Un supporter a pris une direction tout à fait différente : « J'adore Thierry Henry, c'est sûr. »

Un autre est remonté plus loin dans le temps, citant l’homme souvent présenté comme le cerveau de la « génération dorée » française.

« Zinedine Zidane », a-t-il tranché. « Une technique balle au pied, un calme sous la pression, il contrôle le milieu de terrain. »

« Ce serait une imposture »

Lorsque le journaliste de GOAL a fait remarquer que le nom de Dembélé avait été évoqué, le partisan de Zidane n’a pas assoupli sa position. Il l’a au contraire durcie.

« Dembélé n’est le plus grand joueur français que parce qu’il évolue à cette époque », a-t-il déclaré. « S’il jouait aux côtés de Ronaldo et Messi, ce serait une imposture. »

Une manière directe de réitérer un argument ancien : la grandeur ne peut être jugée hors contexte, et les statistiques de Dembélé profitent, selon lui, d’une époque moins relevée que la décennie Ronaldo-Messi.

« Henry n’est pas loin, mais Zizou, c’est une évidence. »

Un quatrième supporter, oscillant entre les deux positions, a conclu le débat : admiratif du legs d’Henry, il s’est néanmoins rangé derrière l’argument en faveur de Zidane.

« Henry y est presque », a-t-il tranché, « mais Zizou, c’est sûr. »

Quatre supporters, trois noms, aucun consensus : le débat sur la place d’Ousmane Dembélé dans l’histoire ne fait que commencer et devrait s’intensifier à mesure que son règne au Ballon d’Or se prolongera.