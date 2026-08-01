Comme le révèle un reportage de Sky, il existe encore d’importants écarts, surtout sur la question de l’indemnité de transfert. Les Saxons réclameraient 120 millions d’euros pour l’ailier de 19 ans, une somme que les Merengue ne sont (pas encore) disposés à mettre sur la table.

Depuis environ 24 heures, les négociations entre les deux clubs seraient donc à l’arrêt. Leipzig aurait même totalement ignoré la dernière offre des Madrilènes, car elle ne correspondait manifestement pas aux attentes financières.

Un transfert n’est toutefois pas encore écarté. Alors qu’au départ, tout laissait penser que Diomande s’envolerait samedi avec le club de Bundesliga pour le stage d’entraînement en Autriche, Leipzig a confirmé juste avant le match amical contre le SC Verl, remporté 4-0 par le RB face au club de troisième division, que le joueur de 19 ans était absent en raison d’une infection.

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Yan Diomande a « mentalement déjà fait ses adieux » au RB Leipzig

Le nouvel entraîneur Martín Demichelis a ensuite souligné que Diomande était « vraiment malade » et a ajouté : « S’il est en bonne santé, il doit venir. S’il est malade, il est malade. » Le RB a indiqué dans l’après-midi que le joueur de 19 ans rejoindrait Saalfelden « dès qu’il sera rétabli ». Selon Sky , le joueur aurait toutefois « mentalement déjà fait ses adieux à Leipzig ».

Diomande a rejoint Leipzig l’été dernier en provenance du CD Leganes pour 20 millions d’euros et a signé un contrat jusqu’en 2030. En 46 apparitions toutes compétitions confondues, il a inscrit 15 buts et délivré 11 passes décisives.

Lors de la Coupe du monde, Diomande était un titulaire de la Côte d’Ivoire. En quatre matches dans le tournoi, il a délivré une passe décisive et s’est fait remarquer par de solides performances. Les Ivoiriens ont été éliminés de justesse en seizièmes de finale par la Norvège sur le score de 2-1.