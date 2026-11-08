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Jose Mourinho a couvert d’éloges le capitaine du Real Madrid, Federico Valverde, pour sa remarquable polyvalence cette saison. L’international uruguayen s’est illustré à plusieurs postes, au milieu de terrain comme en défense, tout en continuant à représenter une menace offensive décisive.

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Au service de l’équipe

Mourinho a souligné la polyvalence exceptionnelle de Valverde, un atout majeur pour le Real Madrid. L’Uruguayen est passé sans difficulté du milieu de terrain à la défense pour contribuer à l’équilibre de l’équipe. Valverde a commencé la saison dans un double pivot, souvent aux côtés d’Aurelien Tchouameni dans l’axe.

Mais Mourinho a récemment utilisé le capitaine du club au poste d’arrière droit, avec beaucoup de réussite. Malgré ce rôle plus reculé, Valverde a conservé son efficacité offensive. Il a marqué lors de ses deux dernières apparitions avec le géant espagnol.

Prêt à jouer à n’importe quel poste

Le repositionnement de Valverde a commencé lors d’un match difficile de Ligue des champions contre la Roma. Alors que le Real Madrid était mené 3-1, Mourinho a placé Valverde au poste d’arrière droit. Ce changement tactique a lancé une spectaculaire remontée, conclue par une victoire 4-3. L’Uruguayen a conservé ce poste en défense et signé des prestations remarquées contre Séville, le RB Leipzig, Barcelone et Valence. Mourinho n’a pas tardé à saluer l’état d’esprit collectif de son capitaine après la victoire contre Séville.

« Il est l’un des joueurs les plus polyvalents du football mondial », a déclaré Mourinho, cité par Mundo Deportivo. « Je n’ai pas besoin de le convaincre de quoi que ce soit. Il est le capitaine du Real Madrid ; s’il doit jouer gardien de but, il le fait, avec les gants et tout le reste. »

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Équilibrer le milieu de terrain et la défense

La capacité d’adaptation de Valverde a permis à Mourinho de tirer le meilleur parti de son effectif. L’entraîneur sait qu’il aura besoin de Valverde à différents postes au fil de la saison. Le technicien portugais a expliqué la responsabilité particulière qui accompagne le port du brassard de capitaine.

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« Quand on est capitaine, on doit être différent », a expliqué Mourinho. « Au milieu de terrain, nous avons Bernardo [Silva], Tchouameni, [Eduardo] Camavinga, Thiago [Pitarch], et c’est tout. C’est pourquoi je pense que Fede jouera au poste de latéral, parce que cela nous plaît à tous, mais il devra aussi jouer au milieu de terrain. »

Marquer malgré un rôle plus reculé

S’éloigner de la surface adverse n’a pas empêché Valverde de marquer. Récemment entré en jeu au milieu de terrain à Athènes, il a inscrit d’une frappe puissante, à la 92e minute, le but de la victoire depuis l’extérieur de la surface. Le joueur de 26 ans a ensuite retrouvé son nouveau poste d’arrière droit contre Valence. Il a marqué pour le deuxième match consécutif, reprenant un ballon repoussé depuis l’entrée de la surface et confirmant ainsi son excellente forme.