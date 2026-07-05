S'est-il impliqué personnellement ?… Trump remercie la FIFA pour ce « cadeau étrange » : c'était « une injustice flagrante » !

Le président américain Donald Trump a adressé un message de remerciement à la Fédération internationale de football (FIFA) via la plateforme « Truth Social », saluant la décision de suspendre la suspension automatique infligée à l’attaquant Folarin Balogun et qualifiant cette mesure de « réparation d’une grave injustice ».

Il a écrit : « Merci à la FIFA d’avoir fait ce qu’il fallait et d’avoir réparé cette grave injustice ! », saluant la décision exceptionnelle de la Commission de discipline de suspendre l’expulsion infligée au joueur américain lors du match contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Dans un communiqué officiel publié sur son site Internet, l’instance a confirmé que, « en vertu de l’article 27 du Règlement disciplinaire, l’exécution de la suspension automatique d’un an infligée au joueur américain Folarin Balogun est suspendue à titre probatoire ». Une décision rare qui lui ouvre ainsi la porte pour affronter la Belgique lundi au stade de Seattle, lors des huitièmes de finale.

Une mesure aussi rare qu’exceptionnelle dans l’histoire du football international, la Commission de discipline n’ayant que très rarement suspendu des expulsions automatiques en plein tournoi majeur.

Cette mesure est toutefois assortie d’une condition stricte : si Balogun écope à nouveau d’un carton rouge pour jeu violent au cours de l’année à venir, la suspension initiale sera appliquée et la nouvelle sanction s’y ajoutera, plaçant le joueur sous surveillance renforcée.

La Fédération américaine de football a salué cette décision, affirmant dans un communiqué officiel : « Nous acceptons la décision de la commission de discipline et nous sommes ravis que Folarin Balogun soit qualifié pour jouer demain. Nous nous concentrons entièrement sur le match des huitièmes de finale contre la Belgique et nous comptons sur le soutien continu de nos formidables supporters. »

Balogun avait ouvert le score pour les États-Unis à la 45^e minute lors de leur victoire 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine, avant de recevoir un carton rouge à la 64^e minute pour une intervention violente sur le défenseur Tarik Mahramović, situation qui a suscité une vive polémique quant à la sévérité de la décision arbitrale.