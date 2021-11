Séville : Jules Koundé se sent ciblé dans les airs

Formé aux Girondins de Bordeaux, Jules Koundé n'a cessé de progresser au fil des années. Aujourd'hui défenseur central au Séville FC, le Français vient de remporter la Ligue des Nations avec les Bleus, une sélection dans laquelle il prend de plus en plus ses aises lors des différents rassemblements. Pourtant, son gabarit ne le prédestinait pas vraiment à évoluer à un tel niveau à un poste si exposé. En effet, le défenseur tricolore ne mesure que 178 centimètres, mais il compense par d'autres qualités.

Dans un entretien accordé au Canal Football Club, le joueur de 22 ans s'est confié sur son déficit de taille dont les adversaires espèrent profiter. Se sentant ciblé par ces derniers, Jules Koundé a développé un sens du timing et une détente qui lui permettent de rivaliser avec les meilleurs chaque week-end en Espagne.

"C'est un challenge, j'adore ça"

L'article continue ci-dessous

"Le jeu de tête, c'est peut-être la partie de mon jeu dont je tire le plus de fierté. Je sais que je suis ciblé parce que je ne mesure pas 1,90m, et que forcément les équipes pensent que ça sera plus facile de jouer sur moi de la tête. C'est un challenge, j'adore ça", a ainsi confié le Français, qui apprécie faire mentir les adversaires.

"Je suis ciblé, ils font entrer un joueur de grande taille pour pouvoir se donner de l'air et récupérer des ballons. Et dans ma tête, c'est : 'OK, vous voulez jouer comme ça ? Je vais m'imposer et c'est moi qui vais prendre tous les ballons de la tête'", a ensuite ajouté Jules Koundé, reconnu par ses entraîneurs pour son bon travail. Si certains pouvaient douter de lui à ses débuts en Liga, force est de constater qu'il fait désormais partie des défenseurs centraux les plus craints de toute la péninsule ibérique. Solide.