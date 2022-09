Ryan Giggs sera jugé à nouveau en 2023 pour violences conjugales

Ryan Giggs devra être jugé à nouveau l'été prochain après que les jurés ne soient pas parvenus à livrer un verdict dans son affaire.

Le premier procès du Gallois s'est terminé par un jury suspendu le 31 août. Les délibérations ont duré 22 heures et 59 minutes avant que les jurés n'informent le juge qu'il n'y avait aucune chance raisonnable de parvenir à un verdict si on leur accordait plus de temps.

Le juge a alors pris la décision de décharger le jury. Peter Wright QC a confirmé mercredi que le Crown Prosecution Service demandera un nouveau procès dans 10 mois.

Giggs a été accusé d'avoir donné un coup de tête à son ancienne petite amie Kate Greville et d'avoir donné un coup de coude à sa sœur en novembre 2020.

L'incident présumé a eu lieu à son domicile dans le Grand Manchester. Giggs a également été accusé de comportement de contrôle envers Greville sur une période de trois ans.

Giggs a nié les accusations et son avocat, Chris Daw QC, a déclaré qu'elles étaient basées sur "la déformation, l'exagération et les mensonges". L'ancien joueur de Manchester United n'était pas présent au tribunal lorsque l'accusation a confirmé qu'elle demanderait un nouveau procès.

Le nouveau procès de l'ancien capitaine et manager du Pays de Galles aura lieu le 31 juillet 2023.