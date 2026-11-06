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Ryan Giggs a exhorté le talentueux adolescent JJ Gabriel à revenir sur sa décision de quitter Manchester United. L’ailier de légende estime que l’attaquant, désireux de partir, commet une grave erreur en brûlant les étapes dans sa progression et qu’il devrait plutôt prendre exemple sur le prodige d’Arsenal Max Dowman.

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Gabriel cherche à partir

Gabriel souhaite quitter United, de plus en plus frustré par son manque d'occasions de jouer en équipe première. Le joueur de 16 ans a fait part au club de son souhait de partir en septembre et ne s'est plus entraîné avec l'équipe depuis. Le jeune attaquant aurait mal vécu le fait de ne pas participer aux matches de l'équipe première contre Sabah FK en Ligue des champions et Brighton en Carabao Cup.

Il a désormais trouvé un accord verbal pour rejoindre le Real Madrid. Toutefois, Giggs, légende de Manchester United, a exhorté l'adolescent à reconsidérer sa décision. L'ancien joueur de 52 ans estime que Gabriel veut brûler les étapes en réclamant de jouer immédiatement en équipe première.

Giggs appelle à la patience

Dans l'émission Rio Ferdinand Presents, Giggs a souligné que les jeunes joueurs devaient apprendre à attendre leur heure. Il s'est appuyé sur sa propre expérience, lorsqu'il a fait ses débuts à Old Trafford sous les ordres de Sir Alex Ferguson.

« Jusqu'ici, tout se passe bien dans sa carrière, pourquoi bouleverser cela ? Il est sur la bonne voie », a déclaré Giggs au sujet de Gabriel. « Je m'entraînais à 15 ans et je n'ai joué en équipe première que deux ans plus tard. Il faut donc avoir cette patience dont les gens semblent manquer aujourd'hui. »

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Giggs est ensuite devenu le joueur le plus titré de l'histoire du football anglais. Le Gallois a remporté pas moins de 34 trophées au cours d'une remarquable carrière de 24 ans à Manchester.

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Le grand saut vers l'équipe première

Giggs a également mis Gabriel en garde contre les exigences physiques et mentales du football en équipe première dans un club de haut niveau. Il a expliqué que gérer les attentes tout au long d'une saison éprouvante représentait un défi complètement différent de celui du football chez les jeunes.

« Et croyez-le ou non, jouer en équipe première à Manchester United est complètement différent de jouer avec les jeunes ou de participer à la préparation estivale avec l'équipe première. C'est complètement différent », a ajouté Giggs.

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« Pour le premier match, oui, tu peux t'en sortir, mais il faut ensuite le faire pendant 40, 50 matches par saison. Il y aura des blessures, des baisses de forme, de mauvais résultats. Il faut donc être patient. Si tu progresses dans la bonne direction, attends ton heure, quel que soit ton talent. »

Suivre l'exemple de Max Dowman

Pour illustrer son propos, Giggs a évoqué le parcours actuel de Dowman, jeune espoir d'Arsenal. Mikel Arteta l'a fait débuter en équipe première à seulement 15 ans, mais son évolution est désormais gérée avec précaution en coulisses.

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« Max Dowman est incroyable, mais il ne joue pas pour Arsenal en ce moment », a fait remarquer Giggs. « Je suis sûr qu'il attendra son heure, je suis sûr qu'il commence à s'impatienter, mais il ne fait pas d'esclandre. Il sait que, dans quelques années, il pourrait être le joueur phare d'Arsenal. »

Gabriel doit maintenant prendre une décision majeure concernant son avenir immédiat. Si la perspective de rejoindre Madrid semble séduisante, l'attaquant doit déterminer s'il est vraiment prêt à affronter les exigences du football européen ou s'il doit patienter et attendre son heure à Old Trafford.