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Barcelone se heurte à un obstacle de taille dans sa quête du jeune défenseur Ruud Nijstad à l'approche du mercato hivernal. Le défenseur central de Twente a publiquement écarté l'idée d'un départ pour la Catalogne en cours de saison. Il préfère poursuivre sa progression en Eredivisie plutôt que de rejoindre la Liga.

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La priorité reste de progresser à Twente

Le Néerlandais de 18 ans est devenu une cible prioritaire pour Barcelone , qui cherche à renforcer sa défense avec de jeunes talents. Mais après la récente victoire de Twente contre Willem II (2-1), le défenseur a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas changer de club pour le moment. Sa prestation lors de cette rencontre, qu'il a disputée en intégralité, a confirmé les raisons pour lesquelles certains des plus grands clubs européens suivent sa rapide progression.

Après le match, Nijstad a répondu aux spéculations grandissantes sur son avenir et évoqué ses intentions pour la saison en cours. « J'ai pris la décision réfléchie de rester, en tout cas, une année de plus au FC Twente. Je pense avoir encore beaucoup à apprendre et je peux très bien le faire ici », a expliqué le défenseur à De Telegraaf, cité par Sport.

Le jeune talent s'épanouit en Eredivisie et ne se presse pas

Le jeune joueur très convoité s'épanouit en Eredivisie. Il profite de la bonne ambiance et laisse ses performances parler pour lui. Son club est en pleine réussite, et il se satisfait de sa rapide progression comme de l'excellente forme de l'équipe. En choisissant de poursuivre sur sa lancée aux Pays-Bas, il privilégie clairement la garantie de temps de jeu et un environnement où son équipe gagne plutôt qu'un départ prématuré vers le géant de la Liga.

« Je m'amuse beaucoup, nous avons une bonne équipe, nous jouons bien et, personnellement, tout se passe bien pour moi aussi », a-t-il ajouté.

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Nijstad connaît l'intérêt de Barcelone

Malgré son attachement à son club actuel, Nijstad n'ignore pas les gros titres qui lui sont consacrés en Espagne. Il a même vu les unes des journaux qui l'associent à l'équipe de Hansi Flick et reconnaît conserver chez lui des exemplaires de ces articles en souvenir de sa notoriété grandissante. Cet intérêt le flatte, mais il n'a pour l'instant ni changé ses intentions ni détourné son attention de son travail.

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« Oui, je l'ai vu. J'ai même le journal chez moi. Quelqu'un l'a acheté pour moi et me l'a apporté. C'est un joli souvenir », a confié le défenseur, interrogé sur la couverture médiatique à Barcelone. Il a gardé la tête froide face aux rumeurs : « C'est agréable qu'on parle de vous là-bas, mais je me concentre sur mes performances avec le FC Twente. »

Les géants européens se disputent le défenseur

Barcelone est loin d'être le seul club séduit par le potentiel de l'adolescent. Des poids lourds comme le Bayern Munich et Chelsea ont également été associés au défenseur central , actuellement estimé à environ 20 millions d'euros. Ce montant reflète son statut parmi les défenseurs les plus prometteurs du football européen. Twente n'est toutefois soumis à aucune pression immédiate pour vendre son joueur, compte tenu de sa volonté de rester.

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Interrogé sur les perspectives de Twente cette saison, Nijstad s'est montré prudent, comme à son habitude, et concentré sur le collectif. « Je pense qu'il est encore trop tôt pour dire que nous sommes candidats au titre. Nous ne devons pas nous préoccuper de cela. Nous devons nous concentrer sur nos propres performances », a-t-il déclaré.