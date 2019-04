Ruud Krol : "Frenkie De Jong a toutes les qualités pour réussir au Barça"

EXCLU GOAL - Ruud Krol, légende des Pays-Bas et du grand Ajax, a livré son sentiment sur les pépites Matthijs De Ligt et Frenkie De Jong.

Derrière les deux Johan, Cruyff et Neeskens, il était certainement l'élément le plus connu de la génération dorée de l' Amsterdam et de l'équipe des dirigée par le mythique Rinus Michels.

Ruud Krol, 70 ans, n'a pas perdu son oeil avisé pour disséquer le football international et ses talents émergents. Goal est parti sur les traces de cette légende du football néerlandais pour récolter son avis d'expert sur les deux prospects les plus prometteurs du pays, Matthijs De Ligt et Frenkie De Jong.

"De Ligt est équilibré et a une bonne mentalité, c'est un futur grand"

En tant qu'ancien défenseur, Ruud Krol ne cache pas être impressionné par l'immense potentiel de De Ligt. "C'est sûr qu'il est encore jeune. Des jeunes commettent toujours des erreurs, mais ils apprennent et ne les reproduisent pas une deuxième fois. Il va devenir plus mature au fil des années, et maitriser son poste de plus en plus. Il va encore beaucoup s'améliorer. Moi, je le trouve bien. Il est bien équilibré et a une bonne mentalité. C'est un futur grand", a-t-il expliqué dans des propos exclusifs pour Goal.

L'article continue ci-dessous

De Ligt n'a que 19 ans, mais il a déjà l'Europe à ses pieds. Son intelligence de jeu, son calme et sa dureté dans les duels en imposent. Selon Ruud Krol, le compère de Virgil van Dijk dans la charnière centrale des Oranje peut s'imposer partout, mais l'ex-défenseur a une petite préférence pour l' , une terre qu'il a déjà fréquentée (à ), bien qu'il n'oublie pas le Barça. "Pour s'améliorer défensivement et tactiquement, c'est sûr que le championnat italien c'est mieux. Mais d'un autre côté, le style de jeu du Barça lui sera familier car il ressemble à celui de l'Ajax".

"Le Barça va beaucoup apporter à De Jong"

Il faut dire que la perspective de voir les deux grands espoirs néerlandais réunis sous le maillot blaugrana, dans un club lié culturellement à l'Ajax, est vraiment alléchante. Pour De Jong, aussi, Ruud Krol voit grand. "Je sais déjà que le Barça va beaucoup lui apporter à lui. Il va apprendre et progresser. Il n'a pas encore atteint tout son potentiel, et il est capable d'élever un peu plus son niveau. Durant les premiers mois, il devra déjà s'adapter au système du Barça. Mais il a beaucoup de qualités pour réussir là-bas. Peut-être pas dans l'immédiat, car il y aura aussi un nouveau style de vie et de nouvelles habitudes qui différent de ce qu'il connait aux Pays-Bas. Il y aura beaucoup de changements d'un seul coup. Ça ne sera pas facile, mais il a tout pour être un bon joueur du Barça". Les socios du club catalan n'ont plus que quelques mois à patienter pour le découvrir.

Propos recueillis par Naïm Beneddra