Ruud Gullit met en garde contre la présence d’un « enfant terrible » dans la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde, estimant qu’il est « toujours un peu difficile à gérer »

Ruud Gullit approuve dans l’ensemble les choix du sélectionneur Ronald Koeman concernant la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde. C’est ce qu’a déclaré l’ancien international néerlandais dans l’émission RTL Tonight.

Deux noms ont toutefois attiré son attention, comme celle de la plupart des Néerlandais : Marten de Roon et Crysencio Summerville. S’il valide sans réserve la présence du milieu de terrain de l’Atalanta, c’est parce que, selon lui, « nous encaissons trop d’actions en contre-attaque ».

« Ces buts encaissés ne sont pas nécessairement dus à la défense, mais surtout à ce qui se passe en amont. Au milieu de terrain, nous avons parfois besoin de quelqu’un qui « garde le château » quand tout le monde monte. De Roon est le profil idéal pour ça », analyse Gullit.

« Je comprends parfaitement que Koeman ait immédiatement pensé à un profil de ce genre après la grave blessure de Jerdy Schouten », poursuit-il. « De Roon a toujours fait partie de l’équipe nationale néerlandaise et il s’intègre très bien dans le groupe. »

Il se montre toutefois plus réservé au sujet de Summerville : « Je le connais depuis longtemps, déjà à l’époque où il jouait à Feyenoord. C’est un enfant terrible, il a son caractère et on le trouve parfois un peu difficile », prévient Gullit.

Pourtant, selon lui, cela ne doit absolument pas être un problème. « Les joueurs les plus difficiles sont justement les plus sympas. Ils sortent des sentiers battus, ils pensent différemment. Il est arrivé à West Ham United par un détour, et là-bas, il a très bien joué. »

« C’est un ailier imprévisible, et c’est ce qui rend son jeu si intéressant. Sa convocation est méritée, même si cela crée forcément de la déception chez d’autres joueurs qui espéraient intégrer le groupe. »