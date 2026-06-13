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Ruud GullitBeIN Sports
Bart DHanis

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Ruud Gullit exprime son dégoût pour les personnes qui souhaitent réduire l’immigration et manifeste son appréciation pour les supporters d’un pays en particulier

Ruud Gullit s’est réjoui de l’engouement des supporters canadiens, qui ont soutenu leur équipe avec ferveur lors du match nul 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine vendredi soir. « Ça me fait plaisir », a déclaré l’ancien international néerlandais.

Vendredi soir, l’ancien international néerlandais, invité de BeIN Sports pour analyser la rencontre, a profité de sa tribune pour livrer une brève analyse.

« Tout le monde a vu que plus de la moitié de l’équipe canadienne est noire », a-t-il lancé. « Ils sont tous venus au Canada pour différentes raisons. »

« On voit bien que les supporters encouragent vraiment l’équipe. C’est pareil chez nous, aux Pays-Bas. Aujourd’hui, certains pays luttent contre les migrants et ce genre de choses », poursuit-il.

« Ça fait mal. Je me sens Néerlandais, même si j’ai l’air différent. Ma mère est blanche, mais les gens me regardent et se disent : il est noir. Du coup, on est tout de suite traité différemment. »

Gullit conclut : « Cela me réjouit donc de voir la population accueillir les migrants à bras ouverts. Les Canadiens ont eux-mêmes été des migrants, bien sûr. J’ai un bon pressentiment et je suis heureux qu’ils aient marqué un point. »

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