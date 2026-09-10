Sergiño Dest est pointé du doigt après le 0-1 de Gleiker Mendoza lors de PSV - Shakhtar Donetsk. L’Américain a perdu un ballon coûteux avant ce but, et Ruud Gullit l’en tient durement responsable sur Ziggo Sport.

Beaucoup, dont la présentatrice Hélène Hendriks, ont estimé qu’il y avait eu faute sur la perte de balle de Dest de la part de Valerii Bondar. Le défenseur du Shakhtar est arrivé à grande vitesse, touchant Dest avec ses crampons.

Mais Gullit ne veut absolument pas entendre parler d’une faute. Selon lui, le but encaissé est avant tout dû à l’action brouillonne de Dest.

« Premièrement, je trouve ça tout simplement stupide de la part du joueur lui-même (Dest, ndlr), parce qu’il pousse le ballon trop loin devant lui. Ce n’est pas la première fois, cela est déjà arrivé plusieurs fois. Je ne trouve pas qu’il y ait faute », juge clairement Gullit.

« Dest pousse le ballon beaucoup trop loin devant lui et c’est tout simplement un bon tacle glissé », poursuit-il. « Il peut aussi se blesser lui-même, parce qu’il va lui aussi au maximum. Je ne trouve pas qu’il y ait faute. »

À la pause, le PSV est donc mené 0-1 au Philips Stadion. Les Eindhovenois ont encore 45 minutes pour en finir avec la malédiction du match d’ouverture en Ligue des champions : le PSV n’a pas réussi à le gagner lors des cinq dernières fois.