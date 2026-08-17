Fred Rutten est revenu lundi dans Rondo, sur Ziggo Sport, sur une période extrêmement difficile. Le technicien avait été nommé sélectionneur de Curaçao en mars et devait aussi aller à la Coupe du monde. Dick Advocaat a toutefois fait son retour et c’est finalement lui qui a pris en charge la phase finale.

« J’ai tout simplement traversé une sale période, et la Coupe du monde ne s’est pas bien terminée pour moi non plus. Cela a été très pénible. En réalité, je préfère ne plus en parler, parce que c’est du passé », confie Rutten, très ouvert, dans le talk-show.

Rutten donne immédiatement un exemple : « C’est toujours dans ce genre de moments que je trouve ça le plus difficile. Quand ton petit-fils vient, que tu es assis devant la télé et qu’il dit : Papy, tu devais y aller, non ? Ça fait mal. Voilà à quel point cela m’a affecté. »

Selon Rutten, s’il n’a pas dirigé Curaçao à la Coupe du monde, c’est à cause d’« un jeu qui a été joué ». « Écoutez, je sais naturellement certaines choses. Mais je préfère ne pas en parler. Si je me mets à en parler, je vais blesser des gens. On en a déjà énormément parlé et énormément a été dit à ce sujet. Je préfère en rester là. »

Rutten affirme avoir surtout été touché humainement par toute cette affaire. « Quand une boussole morale a disparu, alors il devient difficile de vivre. »

L’attaché de presse Kees Jansma était furieux en raison de l’ensemble de cette affaire, s’est montré solidaire envers Rutten et a démissionné. Il a qualifié le choix d’écarter Rutten d’« illégal et inacceptable ».

« Ces termes correspondent parfaitement à ce que j’ai ressenti. Kees l’a ressenti de la même manière », conclut enfin un Rutten très ouvert au terme de son récit.