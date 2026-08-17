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imago-sport-1075255113.jpgSports Press Photo
Rian Rosendaal

Traduit par

Rutten donne un exemple douloureux des conséquences de l’absence du Mondial avec Curaçao

Curaçao
F. Rutten

Fred Rutten est revenu lundi dans Rondo, sur Ziggo Sport, sur une période extrêmement difficile. Le technicien avait été nommé sélectionneur de Curaçao en mars et devait aussi aller à la Coupe du monde. Dick Advocaat a toutefois fait son retour et c’est finalement lui qui a pris en charge la phase finale.

« J’ai tout simplement traversé une sale période, et la Coupe du monde ne s’est pas bien terminée pour moi non plus. Cela a été très pénible. En réalité, je préfère ne plus en parler, parce que c’est du passé », confie Rutten, très ouvert, dans le talk-show.

Rutten donne immédiatement un exemple : « C’est toujours dans ce genre de moments que je trouve ça le plus difficile. Quand ton petit-fils vient, que tu es assis devant la télé et qu’il dit : Papy, tu devais y aller, non ? Ça fait mal. Voilà à quel point cela m’a affecté. »

Selon Rutten, s’il n’a pas dirigé Curaçao à la Coupe du monde, c’est à cause d’« un jeu qui a été joué ». « Écoutez, je sais naturellement certaines choses. Mais je préfère ne pas en parler. Si je me mets à en parler, je vais blesser des gens. On en a déjà énormément parlé et énormément a été dit à ce sujet. Je préfère en rester là. »

Rutten affirme avoir surtout été touché humainement par toute cette affaire. « Quand une boussole morale a disparu, alors il devient difficile de vivre. »

L’attaché de presse Kees Jansma était furieux en raison de l’ensemble de cette affaire, s’est montré solidaire envers Rutten et a démissionné. Il a qualifié le choix d’écarter Rutten d’« illégal et inacceptable ». 

« Ces termes correspondent parfaitement à ce que j’ai ressenti. Kees l’a ressenti de la même manière », conclut enfin un Rutten très ouvert au terme de son récit. 

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