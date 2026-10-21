Dimanche prochain, le Camp Nou ne sera pas seulement le théâtre d'un choc au sommet sur la pelouse, il sera aussi le décor d'un nouveau chapitre de la rupture institutionnelle totale entre les deux géants d'Espagne, après la confirmation que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, ne se rendra pas à Barcelone pour assister au Clasico.

Le Real Madrid se déplace chez le Barça dimanche soir à 21 heures, heure d'Europe centrale, pour un match attendu par le monde entier, dont le piquant est renforcé par le retour de José Mourinho au Camp Nou, un événement considéré comme le plus marquant de la saison.

Mais en dehors des lignes, le tableau est tout autre. Des sources des deux clubs ont révélé au quotidien espagnol « Mundo Deportivo » que les relations institutionnelles entre le Barça et le Real Madrid demeurent totalement rompues, depuis que le club merengue a lancé sa virulente campagne contre Barcelone dans l'« affaire Negreira ».

En conséquence de cette rupture, les sources ont confirmé que le déjeuner de travail traditionnel, qui réunissait les deux conseils d'administration quelques heures avant le Clasico, n'aura pas lieu, un protocole qui était sacré depuis des décennies.

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Florentino Pérez poursuit son boycott du Camp Nou pour la troisième saison consécutive. Après que le seul représentant du Real Madrid dans la loge VIP la saison dernière fut le président d'honneur Paco Gento, les prévisions indiquent cette année la présence du seul vice-président du club pour représenter les Merengues.

En revanche, la liste des personnalités attendues au Clasico reste incomplète, avec une seule confirmation jusqu'à présent : la présence de la star mondiale Tyler, The Creator, dont le logo de la marque « GOLF » figurera à l'avant du maillot du Barça durant la rencontre, une nouvelle opération marketing pour le club catalan.



