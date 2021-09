Rummenigge : "Lâcher Lionel Messi, c'est marquer un but contre son camp"

L'ancien président du directoire du Bayern Munich a donné son avis sur le départ de Lionel Messi du FC Barcelone.

Le FC Barcelone a connu un véritable séisme cet été. Après vingt et un an au sein des rangs du Barça, Lionel Messi a mis un terme à son aventure en Catalogne et a rejoint le Paris Saint-Germain au cours de l'été, dans le cadre d'un transfert gratuit. Dans un entretien accordé à AS, Karl-Heinz Rummenigge, aujourd'hui présent au sein du Comité exécutif de l'UEFA, a commenté le départ de Lionel Messi du FC Barcelone.

"En l'espace de trois ans, LaLiga a perdu ses deux joueurs phares. Cristiano est parti à la Juventus et, maintenant, Messi au PSG. Tous deux laissent un vide en termes de marketing qui ne peut être comblé. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais je considère comme un but personnel le fait d'avoir été obligé de laisser partir Messi à cause des conséquences du fair-play financier. Chacun est libre d'en penser ce qu'il veut, mais je considère que c'est marquer un but contre son camp que d'avoir été obligé de laisser partir Messi en conséquence des règles du fair-play financier", a avancé Karl-Heinz Rummenigge.

"On l'a vu venir. Quand on accumule autant de dépenses, il est normal que les comptes ne s'arrangent pas, surtout après ce que le coronavirus a signifié pour tout le monde. Le Barça traverse une période compliquée, mais nécessaire. Réduire les dépenses est indispensable quand il y a plus de 1 300 millions d'euros de dettes. Il n'y a pas d'alternative. Et mon bon ami Joan Laporta le sait aussi", a ajouté l'ancien président du Bayern Munich.

"La concurrence doit être sur un pied d'égalité"

Karl-Heinz Rummenigge estime que le fair-play financier doit être revu : "Le fair-play financier doit s'adapter aux temps qui courent. Les manières de négocier et les finances ont drastiquement changé lors des dix dernières années. Nous avons tous été témoins des montants que, malgré la crise, les Anglais et le PSG ont investis. Ce qui doit être primordial, c'est la concurrence sur un pied d'égalité".

"C'est pourquoi tous mes efforts en tant que membre du Comité exécutif de l'UEFA viseront à préserver cette équité sportive. Les montants qui ont été déplacés à nouveau sur le marché récent, notamment dans le contexte de la pandémie, sont difficiles à comprendre. Il est clair que lorsque vous avez suffisamment d'argent pour acheter un club et que vous ne dépendez pas de ses revenus, vous avez un avantage sur le marché par rapport aux autres", a ajouté l'ancien président du Bayern Munich.

L'ancien dirigeant du Bayern est revenu sur le succès 8-2 face au Barça en 2020 : "C'était fou. Nous pensions tous que nous étions dans un rêve et que nous allions être réveillés à un moment donné. Mais ils ne l'ont pas fait. Je pense que je n'ai jamais vécu et que je ne vivrai plus jamais rien de tel. Notre équipe était en transe. Et ce match leur a donné la conviction qu'ils pouvaient vraiment gagner la Ligue des champions. Ce que Hansi Flick et notre équipe ont fait à Lisbonne était exceptionnel".