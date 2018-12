Rummenigge : "Hummels jouera la deuxième partie de saison au Bayern Munich"

Le patron du Bayern Munich assure que Mats Hummels restera en Bavière cet hiver en dépit d'intérêts supposés en Angleterre (Chelsea, Tottenham).

Récemment, la rumeur d'un départ de Mats Hummels circulait à Munich. On pouvait lire qu'il se plaignait d'être souvent sur le banc et que sa relation avec l'entraîneur Niko Kovac n'était pas particulièrement bonne. Selon Bild, l'agent du défenseur Marc Kosicke était d'ailleurs allé en Angleterre afin d'explorer des pistes, dont Chelsea et Tottenham.

Mais le président du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge a mis les choses au clair mercredi, et a annoncé qu'il resterait en Bavière pour la deuxième partie de la saison. "Nous avons eu une conversation avec Mats il y a quelques jours et il jouera au Bayern Munich pour la seconde partie de saison", a-t-il dit en marge du match contre Leipzig (1-0), remporté grâce à un but du Français Franck Ribéry.

Hasan Salihamidzic a également parlé de l'avenir de l'ancien Borussen. "Nous avons échangé avec Mats. C’était une bonne discussion. Mats se sent très bien à Munich. Si un joueur ne joue pas toujours, il est clair qu’il y a des échanges. Mats a voulu nous parler. Nous lui avons expliqué notre point de vue et il a expliqué le sien. Je pense que nous sommes arrivés à un dénominateur commun", a précisé le directeur sportif. Hummels est sous contrat jusqu'en juin 2021.