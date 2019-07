Rummenigge : "Guardiola ne sait peut-être pas ce qui se passe à Man City"

Les champions d'Allemagne n'ont pas encore abandonné l'idée de faire signer Leroy, mais ils admettent qu'on est encore très loin d'un accord.

Le directeur général du , Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré que Pep Guardiola ne devrait pas être en position de s'opposer au départ de son milieu offensif allemand, Leroy Sané.

Les Bavarois ont exprimé leur volonté de ramener l'ailier de 23 ans à Munich avant l'entame de la nouvelle saison. Rummenigge a déclaré en mai que les champions d' "essaieraient" de faire signer Sané pour compenser les départs conjugués d'Arjen Robben et de Franck Ribery. City tente cependant de convaincre l'ex-star de de tourner le dos à cette possibilité et prolonger son séjour dans le Nord-Ouest d' . Guardiola a aussi laissé entendre cette semaine qu'il n'y avait eu aucune approche en ce sens. Il a déclaré aux journalistes: "Pendant longtemps, le Bayern a parlé de son intérêt, mais Leroy est notre joueur et nous espérons qu'il restera la saison prochaine et celles qui suivront."

Mais Rummenigge a déclaré que les espoirs du Bayern de s'attacher les services de Sané ne se sont pas totalement envolés, suggérant aussi que Guardiola ne sait pas grand-chose de ce dossier. "Je ne sais pas si Pep sait ce qui se passe dans son club. Aucune idée. Attendons et voyons après, a-t-il indiqué à Bild. S'il y a quelque chose à annoncer, alors nous le ferons, mais nous en sommes loin."

L'état-major du Bayern ne fait aucune promesse

Tout en répétant à plusieurs reprises qu’il espérait que Sane reste en Angleterre, Guardiola a aussi laissé croire cette semaine que le joueur serait autorisé à partir s’il le souhaitait. "Je veux (le garder) et nous le voulons tous mais à la fin, s’il ne veut pas, que peut-on faire ? Rien. "

City aurait demandé au moins 90 millions d'euros pour libérer Sane, alors que les revendications salariales du joueur seraient excessives au regard des normes du Bayern. En juin, le président du Bayern, Uli Hoeness, a reconnu qu'un accord coûtait probablement trop cher pour son équipe. Il a confié à Kicker: "Il ne faut pas s'enflammer. Il est peu probable que cela se fasse. Il s'agit de sommes qui sont folles."

Sané, qui a encore deux ans à son contrat chez City, a disputé 47 apparitions et marqué 16 buts la saison dernière dans les différentes compétitions. Il a ainsi participé au triplé historique du club.