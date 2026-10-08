Rummenigge confiant : Kane et Olise resteront longtemps au Bayern Munich

Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern Munich, s'est dit confiant quant au maintien de Harry Kane et Michael Olise au sein du club bavarois pour une longue période, et a donné l'avantage à l'attaquant anglais dans la course au Ballon d'Or.

Rummenigge a déclaré, dans des propos accordés au site allemand "ran" : « Tous deux ont l'intention de rester au Bayern pour longtemps. J'espère, et j'en suis même très confiant, que Harry prolongera son contrat prochainement. Et que Michael sera le suivant. J'aimerais le voir rester au Bayern pendant de nombreuses années encore. »

À lire aussi

L'héritier de Messi présente ses lettres de créance au moment des adieux

Après le mécontentement et les critiques : de bonnes nouvelles pour le Real Madrid concernant l'arbitre du Clasico

Il a ajouté : « Au Bayern Munich, nous pouvons nous estimer très chanceux de disposer de deux joueurs, Harry Kane et Michael Olise, parmi les principaux candidats au Ballon d'Or. Ce sont des joueurs de classe mondiale, et les joueurs de classe mondiale ne poussent pas sur les arbres. Ils ont été des figures très importantes pour nous depuis un certain temps. »

Au sujet du Ballon d'Or, Rummenigge a dit : « J'ai été le dernier joueur du Bayern à remporter ce trophée, c'est pourquoi j'aimerais voir un autre joueur du Bayern le soulever maintenant. Cela revêtirait une importance toute particulière pour nous en tant que club également. »

Il a poursuivi : « Le critère décisif, c'est la performance individuelle, et Harry Kane possède l'avantage à ce niveau. Ses buts et ses titres parlent d'eux-mêmes. »

Le contrat de Kane avec le Bayern court jusqu'au 30 juin 2027, et les négociations pour sa prolongation ont débuté avant le coup d'envoi de la saison actuelle.

Le directeur sportif Max Eberl a qualifié les discussions de « très harmonieuses », tandis que la chaîne « Sky Sport Allemagne » a rapporté que l'une des options sur la table est une prolongation jusqu'en 2029, sans qu'un accord n'ait été annoncé jusqu'à présent. Olise, quant à lui, est lié au club par un contrat jusqu'en 2029.

Rummenigge est le dernier joueur du Bayern à avoir été couronné du Ballon d'Or, qu'il a remporté deux fois consécutivement en 1980 et 1981. Il a occupé le poste de directeur général du club de 2002 à 2021, avant de revenir au conseil de surveillance en mai 2023.



